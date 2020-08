Henderson Álvarez: La firma con Piratas no se materializó

PABLO ALEJANDRO RONDÓN | @PablinhoAle3110

CARACAS. La historia entre Henderson Álvarez y Piratas de Pittsburgh tuvo un cambio brusco de dirección, y pasó de ser una gran ilusión para el lanzador venezolano, a finalmente caer en la decepción de no haber concretado el pacto entre ambas partes, como se conoció el domingo.

El criollo, a través de sus redes sociales, informó que “la firma con Piratas no se materializó” y de una vez anunció que retornará a la American Association, circuito independiente en el que se encontraba en labores previo a la aparición de la organización bucanera.

Pittsburgh había acordado con otro pelotero, según el nativo de Valencia. El 11 de agosto, reclamaron en lista de waivers al lanzador Nick Tropeano, quien fue anotado en dicho lugar por Yanquis de Nueva York.

Por el momento, le tocará trabajar al reserva de Navegantes del Magallanes en la LVBP. “Sigo buscando una nueva oportunidad y seguimos aquí trabajando duro”, avisó Álvarez, de 30 años.

Con el Milwaukee Milkmen laboró en un encuentro, en el que permitió una carrera durante cuatro episodios, con par de ponches y dos imparables aceptados. En Grandes Ligas no lanza desde 2017 y posee una trayectoria de seis campañas.

