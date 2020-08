Mookie Betts igualó a Sammy Sosa en estadística de poder

beisbol grandes ligas

PABLO ALEJANDRO RONDÓN | @PablinhoAle3110

Mookie Betts no se cansa de hacer historia, además de tener el segundo contrato más lucrativo en la historia de las Grandes Ligas, lo justifica con su soberbio poder y este jueves demostró dicha capacidad al coleccionar su sexto encuentro con tres cuadrangulares en las mayores en la paliza de Dodgers de Los Ángeles 11-2 a Padres de San Diego.

El jardinero, alineado como primer bate por el mánager Dave Roberts, lo hizo en la primera mitad del compromiso, al depositarla en el segundo, cuarto y quinto inning respectivamente. Con este compromiso, igualó al ya fallecido Johnny Mize y el recordado dominicano Sammy Sosa.

Así fue la secuencia de sus conexiones: el primer estacazo salió en la segunda entrada frente al abridor religioso Chris Paddack, a quien le devolvió un envío a 94 millas por hora, colocando la pelota en las gradas del jardín central. Remolcó dos carreras en esa oportunidad.

At least Mookie Betts is having a good day. That makes me happy. pic.twitter.com/DdRCzGI5Rn — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) August 14, 2020

Luego dio su siguiente conexión frente a Luis Perdomo y envió la pelota a las gradas del jardín izquierdo del Dodger Stadium. El lanzamiento que recibió fue de 95 millas, y ya amenazaba con inscribir en el selecto club de solo tres miembros.

Mookie Betts’ 2nd HR of the night 💪



(via @MLB)pic.twitter.com/c2lbt6jAVo — Bleacher Report (@BleacherReport) August 14, 2020

Pero lo que nadie podía esperar es que lo hiciera en solo su próxima ocasión y contra el mismo rival, el derecho dominicano, quien se rindió frente a su fuerza. Solo le pudo arrojar una pelota a 90 millas, que se perdió nuevamente en la pradera izquierda. En total se fue de 4-4 y trajó cinco compañeros al home plate, además de pisarlo en cuatro ocasiones.

Mookie Betts has hit three homers tonight.



It’s only the 5th inning. pic.twitter.com/hLkEm3MrCL — Barstool Sports (@barstoolsports) August 14, 2020

Con esto, el MVP de la temporada 2018 de la MLB llegó a 146 vuelacercas en su carrera, siete de ellos desde que se mudó a la costa oeste de los Estados Unidos. Fue además, según datos de MLB Stats, su ocasión 17 con duelos multijonrones.

Con ello, Dodgers llegó a 13 victorias en la campaña, con siete derrotas. San Diego dejó floja de 11-9