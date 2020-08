RESUMEN MLB COSTA OESTE: Rockies y Padres imparables; Rangers y Angelinos reaccionan

PABLO ALEJANDRO RONDÓN | @PablinhoAle3110

CARACAS. En cuatro choques realizados en la Costa Oeste de Estados Unidos, Rockies de Colorado y Padres de San Diego siguen consolidando su buen inicio en la temporada 2020 de las Grandes Ligas, mientras que Rangers de Texas y Angelinos de Los Ángeles obtuvieron sendos triunfos, en pos de despertar.

Los rocayosos superaron 8-7 a Cascabeles de Arizona, en una gran actuación ofensiva de su figura Nolan Arenado, quien remolcó par de carreras con un cuadrangular. Los venezolanos de los desérticos David Peralta (4-1) y Eduardo Escobar (5-1, impulsada) poco pudieron hacer para evitar la caída.

Entre tanto, el relevista derecho Jairo Díaz se metió en problemas al permitir dos anotaciones en solo un tercio de inning. Colorado dejó su marca en 12 victorias y cinco reveses, mientras que Arizona se quedó en 7-11.

Religiosos imparables

Lo de San Diego (11-7) no es cuento y por segunda noche seguida dio cuenta de Dodgers de Los Ángeles (11-7), con score final de 6-2. El estelar Manny Machado se la aplicó a su exequipo, al producir cuatro rayitas producto de un grand slam en la quinta entrada.

Blanqueada angelina

Una gran actuación del derecho Dylan Bundy fue fundamental en el triunfo de Angelinos (7-11) sobre Atléticos (12-6) 6-0. Un blanqueo en el que se combinó la defensa y el dominio del serpentinero, el cual contó con el aporte de su ofensiva, especialmente de los maderos de Anthony Rendón y Jason Castro con sendos vuelacercas.

El último remolcó tres anotaciones. El criollo Franklin Barreto fue reemplazo defensivo en los elefantes verdes y Luis Rengifo tomó un turno por Los Ángeles, sin fortuna.

Vaqueros triunfadores

Rangers de Texas (7-9) ganó 4-2 a Marineros de Seattle (7-12), con Nick Solak como líder al producir tres de las carreras.

Rougned Odor falló en cuatro intentos, al igual que Elvis Andrus.

Flores para la calle

Gigantes de San Francisco (8-11) tomó revancha de Astros de Houston (7-10) y lo derrotó con pizarra de siete carreras por seis, con estacazo del criollo Wilmer Flores.

El nativo del estado Carabobo pegó su cuarto maderazo de la campaña y abrió el marcador del compromiso. Trajó una y anotó dos en cinco turnos.

