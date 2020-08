VÍDEOS: Manny Piña y Avisaíl García sacaron el poder en triunfo de Milwaukee

PABLO ALEJANDRO RONDÓN | @PablinhoAle3110

CARACAS. Manny Piña y Avisaíl García comandaron la ofensiva de Cerveceros de Milwaukee en la victoria 6-4 sobre Mellizos de Minnesota, con sendos cuadrangulares en la faena de este martes.

Con una muestra de poder, el careta barquisimetano descargó par de vuelacercas, en una faena en la que produjo tres carreras y anotó dos. El primero fue con el marcador 4-1 en contra, enviando la pelota al jardín central del Miller Park de Milwaukee.

🍍💪



Manny Piña checks in with his first HR of the season. #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/cZNIveV623