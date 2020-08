Olson jonronea en juego encendido por una pelea

beisbol grandes ligas

Domingo 9| 9:04 pm





El primera base Matt Olson pegó este domingo un jonrón de tres carreras en un juego en el que los banquillos se vaciaron por una pelea y los Atléticos de Oakland ganaron por novena ocasión seguida, esta vez por 7-2 a los Astros de Houston.



Los ánimos se encendieron entre los rivales de la División Oeste de la Liga Americana meses después de que el lanzador de Oakland Mike Fiers enrostrara a sus rivales el escándalo de robo de señales de Houston.



El guardabosques dominicano de los Atléticos, Ramón Laureano, fue golpeado por un lanzamiento, por tercera vez en la serie de tres juegos, esta vez por el lanzador mexicano Humberto Castellanos con un out en el séptimo.



Laureano comenzó a intercambiar palabras con el entrenador de bateo de los Astros, Alex Cintrón, luego salió de la primera base, tiró su casco de bateo y comenzó a correr hacia él.



El receptor de los Astros, Dustin Garneau, derribó a Laureano antes de que el jardinero de los Atléticos llegara a Cintrón, y se produjo una escena violenta.



Los jugadores salieron corriendo de ambos dugouts para unirse a la pelea.



Los jugadores de los Atléticos y los Astros que estaban sentados en los asientos, observando los protocolos de distanciamiento social de coronavirus, también se apresuraron al campo.



Laureano fue expulsado por el árbitro de home, Ted Barrett.



Los bateadores de Oakland fueron golpeados cinco veces durante la serie, ningún bateador de Houston fue alcanzado por un lanzamiento.



El receptor de los Atléticos Austin Allen también fue expulsado y el mánager de los Astros, Dusty Baker, fue expulsado media entrada antes. Houston perdió por quinta ocasión consecutiva.



Fiers, que no lanzó esta serie, hizo público en The Athletic en noviembre sobre la detallada estafa de robo de señales de Houston.



Los Astros han ganado las últimas tres coronas de división, una Serie Mundial en 2017 y un banderín de la Liga Americana el año pasado. Los Atléticos ganaron 97 juegos en 2018 y 2019 sólo para perder el juego de comodines de la Liga Americana.



Los Atléticos (12-4) igualaron al club de 2013 con el mejor récord después de 16 partidos en los últimos 30 años.



Olson mandó la pelota a la calle en el tercer episodio, con dos corredores por delante.



La victoria se la acreditó el abridor Jesús Luzardo (1-0) en cinco episodios y dos tercios.



Por los Astros la derrota la cargó el abridor dominicano Cristian Javier (1-1) en tres entradas.

EFE