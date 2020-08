Pence dice sentirse mal por frustar el juego sin hit del dominicano Cueto

beisbol grandes ligas

Domingo 9| 5:10 pm





El jardinero de los Gigantes de San Francisco, Hunter Pence, dijo que se sentía "horrible" porque su error defensivo en la victoria del sábado por 5-4 sobre los Dodgers de Los Ángeles arruinó la apuesta de su compañero de equipo el abridor dominicano Johnny Cueto por un juego sin hits.



Cueto fue dominante la mayor parte de la noche y llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada, cuando Enrique Hernández conectó un elevado al jardín izquierdo para lo que parecía ser un out de rutina.



Pence, que jugaba en el lado izquierdo, perdió la pista de la pelota en el crepúsculo del Dodger Stadium, y la bola pasó por encima de su cabeza, mientras Hernández se deslizaba hacia la tercera base para el primer hit de la noche de los Dodgers.



"Johnny tenía la magia y todo funcionaba", dijo Pence. "Estropear eso se siente absolutamente horrible. Se merece algo mejor".



Cueto perdió concentración después de eso, y los Dodgers anotaron cuatro carreras en la entrada. Su mayor error fue una bola curva a Justin Turner que resultó un jonrón de tres carreras. Ese fue su último lanzamiento de la noche.



"Todos mis lanzamientos estaban funcionando bien y me sentí cómodo", dijo Cueto, quien se convirtió en el octavo lanzador nacido en República Dominicana en hacer 300 aperturas.



"Creo que lo más frustrante fue la pelota que se perdió. Si la hubieran atrapado, el juego habría cambiado. No hice muchos lanzamientos. Es difícil decir qué tan lejos pude haber llegado".

EFE