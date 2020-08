VIDEO: Rockies coqueteó con el no-hitter contra Marineros

SEATTLE.- Charlie Blackmon añadió tres nuevos hits para seguir líder en las mayores e impulsó tres carreras, y cuatro pitchers de Rockies de Colorado se combinaron para admitir un hit en la victoria 5-0 el sábado sobre Marineros de Seattle.

Colorado ganó su séptimo juego de los últimos ocho para mantenerse en la cima del Oeste de la Liga Nacional, y Blackmon no fue su única estrella. El abridor de Rockies Ryan Castellani, que hacía su debut en las mayores, comenzó con cuatro innings perfectos. Fue retirado tras alcanzar a un bateador y repartir un boleto para abrir el quinto.

El relevista Jeff Hoffman mantuvo el juego sin hits hasta que J.P. Crawford bateó un sencillo de línea con dos outs en el sexto inning, el único hit de Marineros.

Hoffman (2-0) se llevó la victoria por tres innings de labor, antes de que Yency Almonte lanzara un octavo perfecto y Phillip Diehl cerrara el noveno.

La derrota fue para Anthony Misiewicz (0-1), que admitió dos carreras en un inning. | MLB.COM

