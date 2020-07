Anthony Santander invita a cuidarse del Coronavirus

beisbol grandes ligas

Se prepara para el inicio de la temporada 2020"

El venezolano Anthony Santander declaró este jueves, 16 de julio, que después de superar el Coronavirus, su objetivo es estar listo para la temporada 2020, que arranca para Orioles de Baltimore el próximo 24 de julio frente a Medias Rojas de Boston.

"Físicamente, me siento listo para jugar. tengo que trabajar y tratar de prepararme lo antes posible", sostuvo a través de la página web de la novena oropéndola.

Aprovechó la ocasión de estar frente a los medios de comunicación para dar un mensaje de concientización sobre la pandemia que asola a la humanidad.

"Necesitamos tomar precauciones todo el tiempo con lo que está sucediendo. Use una máscara tanto como sea posible y mantenga la distancia social ". / mlb.com/orioles