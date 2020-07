Glasnow se reincorpora a los Rays luego de dar positivo al coronavirus

beisbol grandes ligas

Miércoles 15| 6:02 am





Tyler Glasnow, lanzador de los Rays de Tampa Bay, se reincorporó el martes a las actividades de su equipo, después de perderse los primeros 11 días del campamento de verano al dar positivo a la prueba del coronavirus.



El lanzador derecho salió a un juego simulado en el "Tropicana Field" e hizo 49 lanzamientos en varios episodios.



Glasnow, de 26 años, dijo que se sentía bien y que esperaba estar listo cuando comience dentro de algo más de una semana la reducida temporada 2020, que será solo de 20 partidos.



Además de perder brevemente su sentido del gusto y el olfato, Glasnow comentó que no experimentó ningún síntoma notable de coronavirus.



"Tuve síntomas de resfriado muy leves durante un día", destacó Glasnow en unas declaraciones por Zoom en la que se le vio que llevaba una máscara.



"Si eso no hubiera sucedido, probablemente no habría sabido que estaba enfermo", añadió.



También explicó que estuvo en cuarentena durante 14 días dentro de su apartamento, en San Petersburg (Florida), y luego puedo comenzar a entrenar solo.



Glasnow, Charlie Morton y el ganador del Premio AL Cy Young 2018, Blake Snell, lideran una rotación que tiene el potencial de estar entre los mejores del béisbol.



La pasada temporada, en 12 aperturas, Glasnow tuvo marca de ganadora de 6-1 con 1.78 de efectividad. / EFE