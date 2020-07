Céspedes dice estar listo para iniciar la temporada

beisbol grandes ligas

Domingo 12





El guardabosques cubano de los Mets de Nueva York, Yoenis Céspedes, dice que estará listo para comenzar la temporada de las Grandes Ligas.



Fuera del roster durante casi dos años, Céspedes, de 34 años de edad, dijo el sábado que finalmente está cerca de recuperarse por completo de una serie de lesiones en los pies y las piernas.



"No tengo un porcentaje exacto de cómo me siento, pero me siento mucho mejor que en marzo", dijo Céspedes a través de un traductor en una videoconferencia.



Cuando el brote de coronavirus detuvo el entrenamiento de primavera el 12 de marzo y retrasó el Día de Apertura, le dio a Céspedes más tiempo para rehabilitarse y recuperarse.



El pelotero cubano dijo a los reporteros que despertaba a las 5 a.m. para entrenar los siete días de la semana durante la pausa.



"A principios de marzo sentí que probablemente no habría estado listo para la temporada, pero ahora sé con certeza que estaré listo y estoy muy emocionado de que la temporada comience en dos semanas", dijo.



Los Mets inician el campeonato en su campo el 24 de julio contra los Bravos de Atlanta.



Con el bateador designado disponible en la Liga Nacional este año, Céspedes es un candidato principal para ese papel durante un calendario recortado a sólo 60 juegos.



Céspedes, dos veces All-Star, se perdió la temporada pasada y la mayor parte del 2018.



Se sometió a una cirugía en ambos talones y luego se fracturó el tobillo derecho en una caída en su rancho en Florida en un encuentro con un jabalí.



Céspedes dijo en los entrenamientos de primavera en febrero que esperaba regresar este año, y por el momento se ve con bateo sólido desde que inició el campamento de verano el 3 de julio en el "Citi Field".



Conectó jonrón de dos carreras frente a Seth Lugo durante un juego el jueves, pero en lugar de recorrer las bases, regresó al dugout.



"He podido comenzar a correr lo más normal posible, y creo que ha sido el mayor paso", dijo Céspedes. "Justo como se siente mi cuerpo ahora, ha sido genial".



El jardinero izquierdo está entrando en la temporada final de un contrato de cuatro años.



Céspedes no ha jugado desde el 20 de julio de 2018, su único juego de Grandes Ligas después del 13 de mayo de ese año.

EFE