Serie del Caribe: Didi Gregorius impulsa a Curazao (+Detalles)

Miami (especial).- Curazao logró colarse en las semifinales, una sorpresa por ser una de las invitadas al certamen, más allá del talento que posee en el lineup.

Didi Gregorius, quien fuera el campocorto de planta de los Yankees durante 5 campañas, es una de esas figuras ofensivas y, aunque su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado, ha logrado impulsar cuatro carreras claves.

"Sabemos que tenemos que batear más, nos ha costado producir con gente en base pero lo importante es que cosificamos y estamos en semifinales” confesó el infielder curazoleño.

Sobre su desempeño, Gregorius espera tomar mejores turnos en la siguiente etapa y seguir impulsando a su selección a la final.

“No estaba haciendo nada con el bate, pero confieso que no me estoy metiendo más presión, enfocarnos en las situaciones y he podido impulsar carreras importantes” continuó.

El pítcheo ha mejorado notablemente y eso lo reconoce Didi, dándole todo el crédito a la clasificación que celebran en este momento.

“Los muchachos han estado espectaculares. La actuación de Sulbarán, la de Martis, contar con su trabajo no permite ganar juegos sin batear” finalizó

Curazao espera consolidar su liga en los próximos años y estas figuras sirven como estandartes