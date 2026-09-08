La Serie del Caribe se reinventa: tendrá tres torneos bajo una misma identidad en 2027

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La Serie del Caribe prepara una transformación importante para 2027, cuando la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) reunirá por primera vez tres competencias bajo una misma identidad. El proyecto busca extender la tradición del torneo hacia las nuevas generaciones y ampliar su presencia en la región.

La decisión fue aprobada por la Asamblea de la CBPC durante una reunión extraordinaria, en la que también quedaron definidas las sedes de los nuevos certámenes juveniles.

Kids y Teens llegan al calendario

En 2027 se disputará la IV Serie del Caribe Kids, que tendrá como sede a República Dominicana, mientras que Puerto Rico recibirá la primera edición de la Serie del Caribe Teens. Las fechas, estadios y demás detalles organizativos serán anunciados posteriormente.

La Serie del Caribe Kids llegará a su cuarta edición después de los torneos realizados en Panamá 2024, Venezuela 2025 y Nayarit 2026. En esta última edición, los Jaguares de Nayarit conquistaron el campeonato.

Por su parte, la Serie del Caribe Teens debutará oficialmente en 2027 y permitirá ampliar el proyecto hacia otra etapa del desarrollo de los jóvenes peloteros.

La CBPC también analiza establecer un plan de rotación de sedes para ambos torneos juveniles, con la intención de distribuir su organización entre diferentes países de la región y darle una estructura sostenible al proyecto.

Una Serie del Caribe para nuevas generaciones

La expansión llega después del crecimiento experimentado por la categoría Kids. En Nayarit 2026 se registraron marcas como los tres jonrones y siete carreras impulsadas de Isaac Brito en un mismo juego, los siete cuadrangulares de República Dominicana en un encuentro y sus 19 en todo el torneo.

También se produjo el primer juego perfecto de la historia del certamen, lanzado por el panameño Alams Rodríguez, además de un no-hitter combinado de Yemmy Marrero e Isaac Brito. El jugador local Ian Espinosa fue elegido como Jugador Más Valioso.

De esta manera, una competencia cuya historia comenzó en La Habana en 1949 tendrá desde 2027 tres expresiones bajo una misma identidad: Campeones de Ligas, Kids y Teens, con el objetivo de acercar desde edades tempranas a niños y adolescentes a la tradición del clásico caribeño.