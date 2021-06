Canadá asegura pase a Súper Ronda y Cuba queda eliminada

beisbol del caribe

Miércoles 2| 4:50 am





Canadá hizo historia la pasada noche tras vencer por 6-5 a Cuba en el segundo partido del Grupo B del Preolímpico de Béisbol de las Américas y consiguió el pase a la Súper Ronda.



Mientras que Cuba sufría su peor eliminación en la competición preolímpica al quedar fuera de la elite internacional de cara a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



El primera base Connor Panas pegó dos imparables y produjo dos carreras, el jardinero derecho Michael Crouse conectó un jonrón solitario y Canadá aguantó para derrotar a Cuba y asegurarse un lugar en la Súper Ronda que se jugará este fin de semana.



Con la derrota, Cuba se perderá el béisbol olímpico por primera vez desde que el deporte ingresó a los Juegos Olímpicos en Barcelona 1992.



Después de su juego sin hits combinado en una victoria por 7-0 sobre Colombia el lunes por la noche, Canadá comenzó rápidamente en el plato el martes.



El equipo No. 13 del mundo envió ocho bateadores al plato en la primera entrada y recibió imparables de cuatro de ellos, anotando tres carreras para tomar una ventaja que nunca cedería con los dos imparables impulsadores de tercera base Eric Wood, Panas y el receptor Kellin Deglan.



El abridor cubano Carlos Viera no superó el primero episodio, cediendo el paso a su bullpen después de registrar solo dos outs.



La ventaja en el marcador brindó apoyo en la carrera temprana para el abridor de Canadá Ryan Kellogg, quien trabajó 3 2/3 entradas sin anotaciones, dispersando cinco indiscutibles.



Canadá agregó una carrera en el cuarto episodio con el segundo sencillo productor de Panas del día al jardín central.



Cuba subió al tablero en el quinto cuando el jardinero central Roel Santos abrió con un doble al jardín izquierdo y anotó dos bateadores más tarde en una doble jugada del bate del bateador designado Yordanis Samon, pero el equipo local del martes tuvo problemas para reducir la brecha.



Después de que Canadá recuperó la primera carrera de Cuba con un jonrón de Crouse al jardín izquierdo-central con dos outs en el séptimo, el equipo antillano logró su mayor marco ofensivo de la noche, colocando dos en el séptimo con un roletazo impulsador del segunda base Yadir Mujica y sencillo productor de Samon que redujo brevemente la ventaja de Canadá a 5-3.



En el octavo, Canadá volvió a agregar una carrera de seguros crucial después que el bateador designado J.D. Osborne caminó para abrir la entrada y avanzó las bases con un roletazo del jardinero central Tyson Gillies de regreso al montículo, un lanzamiento descontrolado y un sencillo productor del guardabosques izquierdo Jacob Robson por su lado bueno.



Hasta sus últimos tres outs y perdiendo por tres carreras, los bateadores de Cuba lograron una última resistencia.



El jardinero izquierdo Raico Santos conectó un sencillo para abrir la novena entrada y se fue de la primera base a la tercera con un sencillo con un out de Roel Santos al izquierdo dos bateadores más tarde.



Con la potencial carrera del empate llegando al plato, Cuba fue a su banquillo para convocar al legendario toletero Frederich Cepeda. El jugador de 41 años metió un batazo al jardín derecho, pero se quedó con un elevado de sacrificio para reducir el déficit a 6-4.



Canadá fue a su bullpen por última vez y contrató al veterano jugador de Grandes Ligas John Axford para lanzar a Samon con dos outs y un corredor en primera.



Samon rebotó una pelota sobre el montículo y el tiro salvaje de Axford al primero se escapó de Panas, lo que permitió que Roel Santos anotara.



Pero con el primera base Lisban Correa en el plato, Axford se centró y consiguió un ponche que puso fin al juego para eliminar a Cuba y enviar a Canadá a la Súper Ronda.



Cuba había obtenido medallas en todos los Juegos Olímpicos desde 1992, incluido el oro en 1992, 1996 y 2004.



Canadá, que nunca ha obtenido medallas en béisbol olímpico, avanza a la Súper Ronda junto con Venezuela del Grupo B.



Se enfrentarán a Estados Unidos (2-0) y al ganador del enfrentamiento del miércoles entre República Dominicana y Nicaragua, ambos con marca de 1-1, como los dos participantes del Grupo A. / EFE