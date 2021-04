"Jumbo" Díaz espera permiso de Diablos para jugar Preolímpico con Dominicana

beisbol del caribe

El lanzador dominicano José Rafael 'Jumbo' Díaz aseguró este martes que espera el permiso de su equipo, los Diablos Rojos del México, para representar a su país en el Preolímpico que se disputará en Florida, Estados Unidos.



"República Dominicana me llamó para ir al Preolímpico y estamos en conversaciones con la gerencia para ver si podemos solicitar ir a la primera fase que es del 31 de mayo al 6 de abril en Florida", explicó en rueda de prensa.



A partir del 31 de mayo, Dominicana jugará junto a otras siete selecciones del continente americano el clasificatorio a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en Florida, Estados Unidos, torneo que dará un boleto para la justa asiática.



El relevista dominicano vivirá en 2021 su segunda temporada en La Liga Mexicana de Béisbol (LMB), después de jugar en 2019 con los Toros de Tijuana.



En 2021 debutará con los Diablos Rojos, equipo en el que formará parte del cuerpo de relevistas junto a sus compatriotas Arquímedes Caminero y Gerson Bautista.



"Tengo el privilegio de contar con mis compañeros dominicanos, Arquímedes y Bautista. Gerson tendrá su primera vez en México, es una buena propuesta, es un muchacho con mucho talento y experiencia en Grandes Ligas. Creo que los tres haremos un buen trabajo y ayudaremos al 'bullpen' de Diablos", expresó 'Jumbo'.



Díaz se dijo ansioso por iniciar la temporada 2021 con los Diablos, equipo en el que le hubiera gustado debutar en México. 'Jumbo' reveló que el manejador del equipo capitalino, Miguel Ojeda, aún no le asigna un rol entre los relevistas rojos.



"Hasta ahora no tenemos un rol, pero soy de los lanzadores que dice que donde me toque estar trataré de hacer mi trabajo, en cualquier entrada", añadió.



El antiguo jugador de los Rojos de Cincinnati dijo que la llegada de peloteros que fueron estrellas en Grandes Ligas a la LMB como el mexicano Adrián González a los Mariachis de Guadalajara o la del cubano Yasiel Puig con El Águila de Veracruz le será beneficioso al béisbol mexicano.



"La competencia será importante, los equipos se están preparando bien y nosotros también. Puig es un fenómeno de Grandes Ligas, habrá muchos jugadores de gran cartel y eso hará que sea una temporada especial que disfrutarán los fanáticos", finalizó.

EFE