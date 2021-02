Herlis Rodríguez: La Serie del Caribe es un trampolín

beisbol del caribe

Jueves 4| 11:41 pm







No se trata de que a mi si o a mi no, todos somos un grupo, yo puedo promediar por arriba de 300, pero hay otros aspectos que se puede ayudar "

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhooAlee

CARACAS. En medio de los problemas ofensivos que ha tenido Caribes de Anzoátegui en la Serie del Caribe, ha resaltado el madero de Herlis Rodríguez, quien posee el segundo mejor average colectivo de la toletería y es uno de los dos bateadores que a duras penas supera los .300 de promedio.

El de Coloncito choca para .333, con cuatro hits en 12 turnos, incluidos dos dobles y un cuadrangular. Ha sabido aprovechar la competición más importante de la región para brillar.

“El estar en este evento nos da oportunidad a todos los integrantes del equipo de mostrar que podemos hacer y que podemos dar en este deporte, este evento es un gran trampolín en todos los aspectos”, dijo a Meridiano el patrullero, quien se redime de una apagada edición de 2019, en la que solo pudo ligar .214 en 14 oportunidades.

Da la cara. El hecho que una de los mejores ataques en la LVBP sea el segundo peor del certamen (.178 de promedio, solo mejor que el representante de Colombia) es quizás el aspecto que desemboca en una actuación por debajo de las expectativas que han tenido los orientales.

Rodríguez no rehúye y apela a que él y sus compañeros han tratado de corregir eso. “Aquí todos estamos dando lo mejor de todos, en todos los deportes hay momentos de baja. Nosotros estamos siendo responsables en hacer los ajustes”, acotó desde Mazatlán el jugador de 26 años.

Le resta importancia a su actuación si sus compañeros no alcanzan a tener el mismo rendimiento. "No se trata de que a mí si o a mí no, todos somos un grupo, yo puedo promediar por arriba de 300, pero hay otros aspectos que se puede ayudar al equipo aparte de ese promedio", exclamó el andino.

Caribes de igual forma, jugará por debajo de .500. Pese a ello, solo piensan en el juego de esta noche frente a México, que es la única forma de dar validez o no al torneo que él desea. "Nuestro Target es ganar y ganar, no hay mañana para nosotros. Debemos ganar, sin pensar en el mañana, ganando, la química sin duda alguna será increíble".

Cifras: 2 son las carreras impulsadas que tiene el tachirense, de las cuatro que ha hecho Caribes / .361 fue el promedio que tuvo Rodríguez en la Ronda Regular (36-13), en la que superó una lesión