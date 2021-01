Caimanes ganan la liga colombiana de béisbol y clasifican a Serie del Caribe

beisbol del caribe

Lunes 25| 5:18 am





El Caimanes de Barranquilla se coronó este domingo campeón de la liga colombiana de béisbol luego de vencer 0-6 a Vaqueros de Montería en el séptimo partido del playoff final y representará al país en la Serie del Caribe que se jugará desde el 31 de enero en Mazatlán (México).



Jugando en casa, el estadio Édgar Rentería de Barranquilla y soportados en la solidez de su picheo y la efectividad de sus bateadores, los Caimanes tuvieron como figura del partido a Tito Luis Polo, quien no solamente anotó tres de las carreras sino que además impulsó las otras tres.



Los locales, que llegaron a once títulos en el béisbol profesional colombiano, comenzaron el partido de hoy dando un golpe de autoridad cuando en la entrada inicial Polo anotó la primera carrera impulsado por imparable del receptor venezolano Sandi León.



En la parte alta del tercero los Vaqueros ubicaron a hombres en segunda y tercera luego de que el colombiano Meibrys Viloria mandará un imparable al jardín derecho y el lanzador rival Luis de Ávila le diera base por bola al jardinero izquierdo dominicano Elier Hernández.



Sin embargo, ni Andrés Angulo ni Brallan Pérez pudieron aprovecharlo en el bateo.



La respuesta de la novena barranquillera fueron dos carreras de Tito Polo y Harold Ramírez que vinieron luego de un error, con un mal lanzamiento, del tercera base Milton Ramos a primera y un batazo del cartagenero Dilson Herrera.



Para la parte alta de la cuarta entrada el entrenador de Caimanes, José Mosquera, cambió al lanzador zurdo Luis de Ávila por el norteamericano David Holmberg, quien permitió un sencillo a Milton Ramos y un doble al José Brizuela.



Nuevamente los corredores de Vaqueros no pudieron avanzar por el efectivo trabajo defensivo de los barranquilleros.



Los imparables del dominicano Johnatan Gálvez y el colombiano Christian Correa obligaron al relevo del lanzador de Vaqueros, el cubano Pedro Echemendía, por el dominicano Edinson Frías, quien tampoco pudo impedir las anotaciones de Christian Correa y Tito Polo para la cuarta y quinta carrera de los Caimanes.



En la parte alta de la sexta entrada los Caimanes volvieron a cambiar de lanzador ingresando a Ronald Ramírez quien ponchó al jardinero central cubano Rubi Silva y dominó al norteamericano Milton Ramos y al venezolano José Brizuela.



Igualmente el paracortos Francisco Acuña anotó un doble y en un descuido del lanzador Edinson Frías se robó la tercera base, logrando que el batazo del norteamericano Evan Mendoza lo remolcara para la sexta anotación de la novena barranquillera.



El partido de los Caimanes lo cerraron los lanzadores John Romero, quien ingresó en la octava entrada y Jalen Miller, en la novena, para continuar maniatando a los bateadores del equipo de Montería, que se vio sorprendido hoy y perdió el título. / EFE

El Caimanes de Barranquilla se coronó este domingo campeón de la liga colombiana de béisbol luego de vencer 0-6 a Vaqueros de Montería en el séptimo partido del playoff final y representará al país en la Serie del Caribe que se jugará desde el 31 de enero en Mazatlán (México).



Jugando en casa, el estadio Édgar Rentería de Barranquilla y soportados en la solidez de su picheo y la efectividad de sus bateadores, los Caimanes tuvieron como figura del partido a Tito Luis Polo, quien no solamente anotó tres de las carreras sino que además impulsó las otras tres.



Los locales, que llegaron a once títulos en el béisbol profesional colombiano, comenzaron el partido de hoy dando un golpe de autoridad cuando en la entrada inicial Polo anotó la primera carrera impulsado por imparable del receptor venezolano Sandi León



En la parte alta del tercero los Vaqueros ubicaron a hombres en segunda y tercera luego de que el colombiano Meibrys Viloria mandará un imparable al jardín derecho y el lanzador rival Luis de Ávila le diera base por bola al jardinero izquierdo dominicano Elier Hernández.



Sin embargo, ni Andrés Angulo ni Brallan Pérez pudieron aprovecharlo en el bateo.



La respuesta de la novena barranquillera fueron dos carreras de Tito Polo y Harold Ramírez que vinieron luego de un error, con un mal lanzamiento, del tercera base Milton Ramos a primera y un batazo del cartagenero Dilson Herrera.



Para la parte alta de la cuarta entrada el entrenador de Caimanes, José Mosquera, cambió al lanzador zurdo Luis de Ávila por el norteamericano David Holmberg, quien permitió un sencillo a Milton Ramos y un doble al José Brizuela.



Nuevamente los corredores de Vaqueros no pudieron avanzar por el efectivo trabajo defensivo de los barranquilleros.



Los imparables del dominicano Johnatan Gálvez y el colombiano Christian Correa obligaron al relevo del lanzador de Vaqueros, el cubano Pedro Echemendía, por el dominicano Edinson Frías, quien tampoco pudo impedir las anotaciones de Christian Correa y Tito Polo para la cuarta y quinta carrera de los Caimanes.



En la parte alta de la sexta entrada los Caimanes volvieron a cambiar de lanzador ingresando a Ronald Ramírez quien ponchó al jardinero central cubano Rubi Silva y dominó al norteamericano Milton Ramos y al venezolano José Brizuela.



Igualmente el paracortos Francisco Acuña anotó un doble y en un descuido del lanzador Edinson Frías se robó la tercera base, logrando que el batazo del norteamericano Evan Mendoza lo remolcara para la sexta anotación de la novena barranquillera.



El partido de los Caimanes lo cerraron los lanzadores John Romero, quien ingresó en la octava entrada y Jalen Miller, en la novena, para continuar maniatando a los bateadores del equipo de Montería, que se vio sorprendido hoy y perdió el título. EFE