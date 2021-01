Colombia se ilusiona con el desafío de ganar la Serie del Caribe en Mazatlán

beisbol del caribe

Domingo 24| 12:30 pm





Colombia llevará un equipo de un "excelente nivel" a la ciudad mexicana de Mazatlán, donde se disputará la Serie del Caribe de Béisbol desde el 31 de enero, con la aspiración de conquistar el título, declaró a Efe el presidente de la Federación Colombiana, Jimmy Char Navas.



Para el torneo, que reúne anualmente a los equipos ganadores de las ligas invernales profesionales de los países que integran la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, Colombia y Panamá asistirán como invitados, y competirán con los campeones de México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.



"El equipo que represente a Colombia llegará en un excelente nivel porque la Liga local terminará una semana antes de que comience la Serie del Caribe y los peloteros estarán en plena condición física, no como el año pasado que estuvimos veinte días quietos antes de llegar a esa competencia", dijo Char.



La plaza para representar a Colombia la disputan Caimanes de Barranquilla y Vaqueros de Montería, que han llegado a la final del campeonato colombiano y juegan en ciudades del Caribe donde es tradicional este deporte.



Sobre las posibilidades de ganar la serie, el presidente de la Federación indicó que "el título siempre será un objetivo de cada equipo que participe en la Serie del Caribe".



"El equipo de Colombia que vaya también tiene esa aspiración y los jugadores de cualquiera de los dos que están en la final tienen las capacidades para hacer una excelente campaña en ese campeonato", agregó.



Consultado sobre los riesgos de jugar el torneo en plena pandemia, Char advirtió que, "de hecho, la Serie del Caribe ya está afectada por la pandemia".



"Seguro muchos jugadores no quisieron participar en la liga invernal por el tema de la covid-19 y México también está pasando por una situación complicada", afirmó.



Matizó oque aunque algunos jugadores puedan faltar, cree que "la cantidad que hay en la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, a los que se suman los de Colombia, tienen el nivel para seguir dando un buen espectáculo".



"El de esta temporada ha sido uno de los mejores torneos que hemos tenido en cuanto a la calidad y nivel técnico", dijo al hacer un balance de lo mostrado en la Liga colombiana.



Destacó que las expectativas positivas de la federación se fundan en "la presencia de jugadores de grandes ligas, de los que han tenido experiencia en Grandes Ligas y los jugadores de ligas independientes".



"La continuidad de la Liga colombiana no tiene ninguna duda y seguiremos el otro año, mucho más fuertes, con mejores cosas y, a lo mejor, si la pandemia lo permite, con más equipos, como el año pasado cuando fueron seis", añadió.



La Liga Profesional de Béisbol Colombiano (LPB), que actualmente integran Caimanes de Barranquilla, Tigres de Cartagena, Gigantes de Barranquilla y Vaqueros de Montería, participará por segundo año en la Serie del Caribe, cuyo actual campeón es el equipo dominincano Toros del Este.



Hasta el momento las únicas novenas clasificadas para representar a sus países son Águilas Cibaeñas de República Dominicana y Panamá, que por el rebrote de la covid-19 no tuvo torneo de invierno y optó por armar una selección.



Por México están disputando el cupo Naranjeros de Hermosillo y Tomateros de Culiacán, mientras que la lucha en Venezuela la protagonizan Caribes de Anzoátegui y Cardenales de Lara.



El representante de Puerto Rico saldrá de la serie decisiva entre Criollos de Caguas y los Indios de Mayagüez.



La primera edición de la Serie del Caribe se remonta a 1949 y fue conquistada por los Alacranes de Almendrales de Cuba.



Los Tigres del Licey, de República Dominicana, son la novena que más veces ha ganado el torneo, 10, y la que más participaciones tiene, con 19. EFE