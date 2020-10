Parra se perderá el resto de la zafra por lesión en la rodilla

beisbol del caribe

Lunes 19| 4:48 pm





Frederlin Castro | @meridianoonline

El jardinero de los Gigantes de Yomiuri, Gerardo Parra, viajará a los Estados Unidos para recibir tratamiento en su rodilla derecha.

En su primer año en Japón, fue dado de baja el 16 de agosto debido a una molestia en la rodilla derecha; regresó al primer equipo el 18 de septiembre pero nuevamente se ausentó por cinco días hasta el 23 de septiembre.

Jugando para el primer equipo desde el 8 de octubre, conectó 11 hits en tres partidos. No estoy seguro de que pueda volver a hacerlo. "La rodilla de Parra todavía está dolorida. Aunque me duela, lo haré, pero nunca he usado a un jugador que dijera "me duele" porque tiene un futuro. Y si haces algo que acorte la vida de un jugador. Yo también fui jugador, así que sé exactamente de lo que hablo", dijo el mánager Tatsunori Hara.

Parra, ganó la Serie Mundial el año pasado con Nacionales de Washington. Tiene 1.466 juegos, 1.312 hits, 88 jonrones y dos Premios Guante de Oro en las Mayores, y se unió a los Gigantes este año con su número 88.

En 47 juegos en lo que va de la temporada, ha bateado .267 con 146 hits, 4 jonrones, 13 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .267. Se puso a la defensiva, haciendo una serie de capturas en picado en un estadio de césped artificial en Japón a las que no estaba acostumbrado, pero ha estado jugando en agosto mientras luchaba contra el dolor en su rodilla derecha.