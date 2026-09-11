Nikola Jokic confiesa su cansancio y hace un pedido a los fanáticos

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Nikola Jokić, estrella de los Denver Nuggets y figura consagrada de la NBA, ha compartido una postura tajante respecto al impacto de la fama en su vida cotidiana. El pívot serbio admitió que el constante asedio de los aficionados en espacios públicos ha comenzado a agotar su paciencia, manifestando su deseo de proteger su privacidad y su tiempo personal tras más de una década compitiendo en el baloncesto de máximo nivel.

El referente del conjunto de Colorado explicó de manera transparente que la popularidad masiva se ha convertido en una carga difícil de gestionar fuera de la duela. Nikola Jokić confesó que le molesta cada vez más el reconocimiento público y reconoció que se ha vuelto más distante e intransigente cuando las personas se le acercan en la calle, señalando que ha tomado la decisión de no tomarse fotografías con los fanáticos durante sus momentos de descanso.

La molestia de la estrella ante la pérdida de privacidad

El jugador serbio expresó que entiende la perspectiva de los aficionados, pero enfatizó que la rutina constante de abordajes resulta agotadora. "Me molesta cada vez más la popularidad. Esto va a sonar cursi, pero me estoy volviendo más grosero con la gente que se me acerca. Honestamente, es cansado", declaró el tres veces Jugador Más Valioso de la liga.

Nikola Jokić remarcó que las personas de su entorno cercano comprenden su necesidad de delimitar el tiempo libre, dejando claro que su prioridad es desconectarse por completo de la atención mediática cuando no está vistiendo el uniforme de su equipo.

Más de una década en el foco de la NBA

La estrella de los Nuggets reflexionó sobre los 11 o 12 años que suma dentro del circuito profesional estadounidense, asegurando que ha alcanzado un límite tras más de un decenio bajo los reflectores mundiales. El pívot insistió en que ya ha sido suficiente exposición y que prefiere mantener un perfil bajo alejado del espectáculo deportivo.

Con estas declaraciones, Jokić reafirma la personalidad reservada que siempre lo ha caracterizado fuera del terreno de juego. A pesar de ser uno de los atletas más dominantes y reconocidos del planeta, el centro serbio continúa priorizando la tranquilidad de su vida familiar por encima del reconocimiento público.