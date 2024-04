NBA: ¡Heat, Warriors y Lakers al acecho! Donovan Mitchell no continuaría con Cleveland Cavaliers

Malas noticias para los Cleveland Cavaliers, quienes podría perder a su jugador estrella Donovan Mitchell durante la temporada baja, ya que dicha figura estaría considerando buscar otro equipo si los Cavaliers no llegan a las Finales. Mitchell, quien tiene una opción de jugador de $37.1 millones para la temporada 2025-26, es probable que rechace esta extensión de contrato para explorar la agencia libre sin restricciones en julio próximo.

Mitchell planea buscar nuevos destinos

Si los Cavaliers no logran llegar a las Finales, se sugiere que Mitchell buscará otras opciones y es probable que los Cavaliers consideren traspasarlo antes de que pueda convertirse en agente libre. Este jugador ha manifestado su frustración por el rendimiento de su equipo, a esto no nos referimos en esta campaña, ya que se encuentran en el tercer lugar de la Conferencia Este con un balance de 46 victorias y 31 derrotas. Sin embargo, no ha podido sumar un campeonato aún, por lo que este jugador desea estar en un equipo con muchas opciones de campeonato.

Estos rumores han generado especulación en torno al futuro de Mitchell y su posible salida de los Cavaliers. Aunque no hay una confirmación oficial de esta decisión, diversas fuentes indican que Mitchell estaría dispuesto a explorar otras oportunidades si los de Ohio no cumplen con sus expectativas.

Los Cavaliers, por su parte, han expresado su interés en retener a Mitchell y podrían ofrecerle un contrato máximo si el equipo continúa mostrando un buen rendimiento y se posiciona como un candidato serio al título. Sin embargo, hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo y el futuro de Mitchell en Cleveland sigue siendo incierto.

Lo que si es seguro es que, varios equipos pelearán por adquirir los servicios de este jugador, hasta ahora tres equipos parecen ser los mejores destinos para este jugador, los cuales son Los Ángeles Lakers, Golden State Warriors y Miami Heat, quienes buscan una nueva estrella para sus planes de éxito en las próximas temporadas.