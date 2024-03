NBA: ¡Anthony Edwards abandonó el juego ante Kings! Este fue el motivo

Anthony Edwards es el jugador franquicia de Minnesota Timberwolves, equipo que lidera la siempre competitiva Conferencia Oeste de la NBA con marca de 42-17 y busca terminar la temporada ganando el primer anillo de campeón en su historia.

Este viernes 1 de marzo abrió el mes con un encuentro ante Sacramento Kings y como es habitual, Edwards buscó destacar desde el arranque. Ya al medio tiempo poseía 11 puntos, lo cual hacía presagiar que completaría una nueva gran jornada.

No obstante, cuando comenzó el tercer cuarto no apareció entre los que saltaron al tabloncillo y la razón excedía lo deportivo. Incluso fue anunciado por parte de las redes sociales de Timberwolves que el jugador no volvería al jugar pues tuvo que atender razones personales.

A los minutos se dio a conocer que por diversos medios, entre ellos Clucht Points, que Edwards tuvo que asistir al nacimiento de su hijo, aunque no se han dado más detalles al respecto.

Edwards es el líder ofensivo de Timberwolves en esta temporada, con 26.6 puntos, 5.3 rebotes y 5.2 asistencias, con 38% de acierto en tiros de tres.