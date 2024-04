En vivo: ¡Encendidos! Lakers domina a Pelicans en el Play In de la NBA

Los Angeles Lakers y New Orleans Pelicans se miden en el Play In por un boleto a las Series de Playoffs en la NBA. LeBron James y Zion Williamson salen como los máximos exponentes de sus respectivos equipos en este trascendental encuentro desarrollado en el New Orleans Arena.

Quintetos titulares:

Los Angeles Lakers

D'Angelo Russell (P)

Austin Reaves (E)

Rui Hachimura (A)

LeBron James (AP)

Anthony Davis (P)

New Orleans Pelicans

CJ McCollum (P)

Hebert Jones (E)

Brandon Ingram (A)

Ziom Williamson (AP)

Jonas Valanciunas (P)

Primer cuarto

11:30: Jonas Valanciunas pone los primeros puntos del encuentro desde la línea de tiros libres

9:38: New Orlenas Pelicans domina las acciones en el comienzo y se va arriba 9-5

9:20: LeBron James anota su primer triple del encuentro (9-8)

6:40: Lakers pasa al frente con una bandeja de Anthony Davis (18-17)

3:24: New Orleans Pelicans vuelve a tomar ventaja con un rally seis puntos (25-21)

1:58: Zion Williams anota cuatro puntos consecutivos para estirar la ventaja (29-23)

Final: Los locales se imponen en los 12 minutos iniciales con pizarra de 34-26.

Segundo cuarto

11:39: Zion sigue su exhibiendo ofensiva y ya suma 12 puntos. New Orleans arriba por 10 (36-26).

9:40: Parcial 9-0 para Lakers que se pone a un posesión de diferencia (36-35)

8:11: Triple de Gabe Vincent que pone arriba a Lakers (41-38)

4:57: Continúa el intercambio de canastas. Los Angeles se mantiene arriba por la mínima (45-44).

4:09: Se encendió LeBron James para estirar la ventaja de los suyos (49-44).

2:53: Austin Reaves pone la diferencia en dos dígitos y Lakers saca margen de 10 (54-44).

1:40: LeBron James anota par de tiros libres y sigue la seguidilla de Los Angeles (58-44).

Final: Lakers se va al vesturario con una ventaja de 10 (60-50)

Tercer cuarto

11:29: Austin Reaves comienza el segundo tiempo con un triple (63-50)

8:46: Reaves vuelve a anotar, llega a 10 puntos y Lakers se despega una vez más (66-53).

7:17: Hachimura concreta de tres puntos y la visita continúa infalible (71-58)

5:08: Zion Williamson vuelve a anotar para New Orleans (75-61).

3:23: Anthony Davis la volcó (79-64)

2:05: Larry Nance Jr. acerca a Peliccans (81-70)