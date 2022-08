NBA:La triste historia de John Wall que lo llevó a pensar en el suicidio

Redacción Meridiano

John Wall es uno de esos jugadores que cautiva a todos con su manera de jugar, y a pesar de tener una trayectoria notable en la NBA, no le garantiza la felicidad absoluta. El actual jugador de los Ángeles Clippers y segundo jugador con mejor sueldo admitió tener pensamientos suicidas durante los últimos tres años.

Y es que los últimos años han sido bastante duros para el jugador estadounidense, en principio su desgarre en el tndón de Aquiles, su madre padeció cáncer y la acompañó a las quimios, sin embargo falleció, un año después falleció su abuela, todo esto pasó durante la pandemia de la Covid-19.

Wow. Really honest stuff from John Wall. John has been through so much in his life. Glad to hear he’s doing better. https://t.co/LIFo5dLugn