Este sería el nuevo Big Three de la NBA

John Wall y los Houston Rockets llegarán a un acuerdo de compra que le permitirá convertirse en agente libre sin restricciones. Una vez que salga al mercado libre, firmará con Los Ángeles Clippers, según el periodista Adrian Wojnarowski de ESPN. Wall, no jugó la temporada pasada mientras los Rockets intentaban traspasarlo.

Wall sacrificará 6.5 millones de dólares de los 47.4 millones que se le debían para unirse a los Clippers, según ESPN.

Other teams are calling to pursue Wall in free agency, but his intention is to join the Clippers, sources tell ESPN. https://t.co/6aSX4UfLBc