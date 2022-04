Devin Booker podría perderse entre 2 y 3 semanas por una distensión en los isquiotibiales

Frederlin Castro | @fr3djcd

La lesión en los isquiotibiales de la estrella de los Phoenix Suns, Devin Booker, podría dejarle fuera de juego entre dos y tres semanas, según informaron este jueves fuentes de la NBA.

Booker aterrizó torpemente después de impugnar el intento de colocación de los Pelicans de Nueva Orleans, Jaxson Hayes, en la segunda mitad de la derrota del juego 2 de Phoenix el martes.

El escolta se sometió a una resonancia magnética el miércoles, que reveló una leve distensión de los isquiotibiales derechos. Los Suns no han dado a conocer un plazo oficial de recuperación para Booker.

Monty Williams said Devin Booker didn’t take part in anything in practice (obviously) but he is here. Asked about the report of a 2-3 week timetable and the Suns’ familiarity with playing without guys, and here’s what he had to say: pic.twitter.com/SdDLcqKGjD