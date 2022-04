NBA: El loco récord de 1+1+1+1 de Jae Crowder en Playoffs

NBA

En el inicio de la postemporada de la NBA trajo consigo varios registros particulares, pero ninguno es tan raro como el que consiguió Jae Crowder con Phoenix Suns en la victoria del equipo de Monty Williams 110-99 ante New Orleans Pelicans.

Lo particular del récord de Crowder no está relacionado con una asombrosa cantidad de puntos obtenidos, de rebotes capturados, de pases dados, robos ejecutados o tapones propiciado. No, sino todo lo contrario. El récord del ala-pivot de Phoenix es particular por no ser de números elevadas, sino por ser en cantidades mínimas.

A pesar de ser abridor en el equipo de Phoenix, Crowder acabó el partido con un total de 1 punto, 1 asistencia, 1 rebote y 1 bloqueo, convirtiéndose de esta manera en el primer abridor de un equipo en toda la historia de Playoffs en terminar con esa planilla estadística.

De igual manera el aporte de Crowder se vio en defensa sofocando el ataque del joven y espigado Brandom Ingram, quien tan aportó 18 puntos, perdió 5 balones, cometió 3 faltas personales y solo bajó 5 rebotes.

Los pésimos registros de Crowder en su primer compromiso de Playoffs distan mucho de su promedio natural de 9.4 puntos por duelo, 1.9 asistencias, 5.3 rebotes, en 28.1 minutos de acción.

Crowder y los Suns vienen de ser subcampeones la temporada anterior, en donde cayeron en las finales de la liga ante Milwaukee Bucks, y buscarán proclamarse campeones por primera vez en su historia, para lo que necesitarán un poco más de ayuda de Crowder en materia ofensiva.