LeBron James critica el proceder de la NBA con su falso positivo

Redacción Meridiano

LeBron James fue colocado en los protocolos de salud y seguridad de la liga antes del partido del equipo contra los Kings el martes, tras haber arrojado positivo en una prueba de Covid-19. Sin embargo, después del falso positivo, la estrella de Los Angeles devolvió múltiples pruebas negativas que lo llevaron a ser eliminado de los protocolos.

"Bastante confundido, frustrado, enojado por no poder hacer nada". Expresó James después del juego con respecto a los últimos días.

Dijo que es 'muy desafortunado' que un jugador sea puesto en aislamiento en el momento en que devuelve una prueba positiva, incluso si es un falso positivo, James creía que toda la situación se manejó bastante mal.

Ese falso positivo obligó que LeBron se perdiese el partido del equipo contra los Kings. Entonces, en lugar de jugar su cuarto juego consecutivo, que habría sido el máximo de la temporada, se perdió el duodécimo juego de los 23 posibles (ahora 24).

