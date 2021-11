89-108. Siakam recupera la inspiración y Raptors arrollan a Kings

El equipo canadiense, que jugó partido en noches seguidas, tras haber perdido el jueves frente a los Utah Jazz, encontró su mejor dinámica en el juego ofensivo que le permitió disponer de hasta 30 puntos de ventaja.

Los Raptors pusieron fin a una racha de tres derrotas seguidas y ganaron por segunda vez en ocho partidos que los mantiene con marca perdedora (8-9).

