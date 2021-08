Durant: Respuesta pasiva de los Warriors al argumento de Green fue el problema real

NBA

Casi tres años después de su bronca en la cancha con su entonces compañero de equipo Draymond Green, Kevin Durant dice que no fue el altercado en sí, sino el hecho de que los Warriors de Golden State no abordaran la incipiente desavenencia, lo que contribuyó a su salida hacia los Nets de Brooklyn en 2019.

"¿En qué medida nuestra discusión contra los Clippers te llevó a dejar finalmente los Warriors?" le preguntó Green a Durant en el programa "Chips" de Bleacher Report.

"No fue la discusión", respondió. "Fue la forma en que todo el mundo, Steve Kerr (técnico) actuó como si no hubiera pasado; Bob Myers (gerente general) luego trató de disciplinarte y pensar que eso pondría la máscara sobre todo. Realmente sentí que esa era una situación tan grande para nosotros como grupo... Teníamos que sacar toda esa mi$%&/&”. Declaró de manera tajante.

"Recuerdo ver 'El último baile' y cuando Scottie (Pippen) no entró en el partido, todo el equipo en el vestuario dijo: 'Scottie, fue una mi&%$%$ que hicieras eso'. Lo necesitábamos. Necesitábamos tirar toda esa mi#$%# sobre la mesa y decir, 'Yo Dray, K, fue una mi$&%$ que tuviéramos que pasar por eso. Vamos a limpiarnos las manos con eso y a terminar la tarea'”. Añadió Durant.

"No creo que hayamos hecho eso. Intentamos evitarlo. Simplemente no me gustó... sólo el ambiente entre todo eso, me hizo una mie&$%? extraña. Prefiero que seamos quienes decimos que somos. 'La familia primero; la comunicación es la clave'. Como, de acuerdo; no mostramos eso y eso es lo que me restregó el camino equivocado más que nada". Recalcó.

La discusión ocurrió el 13 de noviembre de 2018. Los Warriors venían de ganar el título de forma consecutiva en las dos primeras temporadas de Durant, pero una instancia de pésima ejecución en el duelo de principios de temporada contra los Clippers reveló que no todo estaba bien con los actuales campeones.

Golden State avanzó hasta las Finales de 2019 aunque las importantes lesiones de Durant y Klay Thompson desbarataron el potencial de un tercer título consecutivo. Durant se unió a los Nets a través de un acuerdo de firma y canje en la temporada baja de 2019.

Green dijo que sentía que Durant estaba listo para irse después de la campaña 2017-18.

"En mi opinión, después del segundo año, lo superó", dijo Green. "Habías terminado con él y pasabas a lo siguiente. Pero tuvimos la oportunidad de repetir, y en mi mente, lo que te trajo de vuelta a Golden State para el año 3 fue solo la oportunidad de repetir, pero ya no se sentía bien para ti."

En este sentido, Durant dijo que otros confundieron su enfoque en competir con la infelicidad con los Warriors.

"Simplemente mi aspecto no se sentía tan enérgico o abierto como antes. Y eso me gustaba", respondió. "Me gustaba que estuviera cerrado y centrado en mi trabajo. Sólo que quizás debería haber comunicado eso con más gente que estuviera interesada en saber por lo que estaba pasando". Finalizó.

