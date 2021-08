J. R. Smith, de campeón de la NBA a golfista universitario

NBA

Ingresar en la universidad por primera vez a los 35 años no es algo muy común. Apuntarse al equipo de golf, aún menos. Y si encima el que lo hace es un exjugador profesional de baloncesto que militó en dos equipos campeones de la NBA, los Cleveland Cavaliers de 2016 y Los Ángeles Lakers de 2020, el asunto ya llama la atención.

Pues bien, eso es precisamente lo que hará J. R. Smith. Drafteado en el puesto 18 de la promoción de 2004 por los New Orleans Hornets, Smith jugó durante 16 años en la mejor liga del mundo, con un único paréntesis para probar la aventura china en los Golden Bulls en 2011, al servicio de los citados Hornets, Nuggets, Knicks, Cavaliers y Lakers. En estas dos últimas etapas se hizo con dos anilloas, convertido ya en un jugador de rol con menos presencia anotadora de la que exhibió en Knicks o Nuggets.

Tras terminar su último contrato, el jugador de Nueva Jersey no ha encontrado un nuevo equipo para continuar su andadura NBA y ha decidido que es el momento de probar la enseñanza superior, que esquivó con 17 años para pasar del instituto a ganarse la vida con el baloncesto. Lo hará en la Universidad Estatal de North Carolina A&T, históricamente con una mayoría de estudiantes negros y un programa de estudios liberales respetado, según GolfDigest.

"Es una gran noticia para nosotros y para él. No ocurre a menudo que alguien en su posición tenga un pensamiento, un sueño, una idea, y pueda moverse en esa dirección. Es un atleta profesional, pero las circunstancias son únicas. Nunca se matriculó, así que el reloj nunca empezó a correr", asegura a esta revista especializada Richard Watkins, entrenador de los Aggies, como se conoce al equipo de golf de esta institución.

Smith planea comenzar las clases y los entrenamientos el 18 de este mes, aunque la NCAA, que organiza las competiciones deportivas en el ámbito universitario estadounidense, aún debe decidir si esta incorporación cumple con sus normas, muy celosas del amateurismo de sus participantes. En lo que no es nuevo Smith es en el golf, un deporte que practicaba como pasatiempo cuando jugaba en la NBA desde que le introdujera en él Moses Malone. Tiene hándicap 5 y ha participado en varios Pro Am de torneos del PGA Tour. "Es uno de esos deportes en los que te puedes sentir muy arriba y de repente te baja a la tierra y te da una cura de humildad. Tener esa sensación y saber que todo lo que ocurra está prácticamente en tus manos, no tener que preocuparte por los compañeros, pasar la bola, recibirla, defender... Me da la oportunidad de jugar a lo mío y divertirme", asegura. Quienes también se van a divertir serán sus compañeros y rivales, que seguramente nunca soñaron con compartir campo con un campeón de la NBA.