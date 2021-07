Bucks acortan distancias ante los Suns en las Finales de la NBA (+VIDEOS)

Los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo acortaron distancias este domingo en las Finales de la NBA (1-2) al vencer con contundencia a los Phoenix Suns (120-100).

Antetokounmpo, que en el segundo partido dio un recital con 42 puntos, regaló una nueva actuación monumental y sumó esta vez 41 puntos (14 de 23 en tiros), 13 rebotes y 6 asistencias.

Por parte de los Suns, Chris Paul consiguió 19 puntos (8 de 14 en tiros) y 9 asistencias.

Los Suns dominaron claramente sus dos partidos en casa, pero en su primera salida a Milwaukee ofrecieron una versión irregular y muy poco inspirada.

El mejor ejemplo de ello fue un desacertado Devin Booker que solo pudo lograr 10 puntos (3 de 14 en tiros), 6 rebotes y 2 asistencias.

Frente a ellos, los Bucks sí supieron en esta ocasión acompañar colectivamente a Antetokounmpo.

Señalados por su floja aportación en el segundo encuentro, Jrue Holiday (21 puntos y 9 asistencias) y Khris Middleton (18 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) dieron un paso al frente esta noche.

También destacó Bobby Portis, uno de los héroes de la afición de Milwaukee y que logró 11 puntos y 8 rebotes en solo 18 minutos sobre la pista.

Los Bucks impusieron su defensa durante gran parte del duelo, tuvieron una mayor puntería desde el triple (39 % frente al 29 % de los Suns), controlaron el rebote (47 por 36) y construyeron su primera victoria en estas Finales a partir de un gran segundo cuarto (35-17).

El cuarto partido de las Finales entre Bucks y Suns se jugará el miércoles también en Milwaukee.

EFE

"In order for us to be back in the series, to win the series, to be champions... we gotta bring it." pic.twitter.com/kbfXqDTS38