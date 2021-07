Devin Booker: "Los Bucks nos lo van a poner difícil siempre"

NBA

Devin Booker lideró a los Phoenix Suns para lograr el 2-0 en las Finales de la NBA, pero el escolta advirtió que los Milwaukee Bucks no les van a poner la alfombra roja en la lucha por el anillo.



"Obviamente, los Bucks no van a bajar la cabeza y nos lo van a poner difícil siempre", aseguró Booker en la rueda de prensa tras el partido.



En la victoria de los Suns sobre los Bucks (118-108), Booker fue el líder de los de Phoenix con 31 puntos (12 de 25 en tiros), 5 rebotes y 6 asistencias.



Los Suns, espléndidos desde el triple (20 de 40 intentos), también contaron con un preciso Chris Paul (23 puntos y 8 asistencias) y un sorprendente Mikal Bridges (27 puntos y 7 rebotes).



Entre todos ellos lograron eclipsar la impresionante actuación para los Bucks de Giannis Antetokounmpo, que logró 42 puntos (15 de sus 22 tiros), capturó 12 rebotes y repartió 4 asistencias.



Booker fue fundamental especialmente en el último cuarto, cuando los Bucks se acercaron a solo cinco puntos pero el joven anotó tres triples que aguaron cualquier intento de remontada de los visitantes.



Cuestionado acerca de sus aciertos en el cuarto parcial, Booker dijo que no se trata de inspiración individual sino que son producto del trabajo de todo el equipo.



"Esto es baloncesto de equipo y por eso me parece que hemos tenido éxito durante la mayor parte del año", defendió.



Por su parte, su compañero Chris Paul elogió a Booker por su serenidad y lucidez en esos últimos instantes del partido.



"Ha entrenado durante toda su vida para estos momentos (...). Así que si Booker lanza, espero que entre. Me enfado cuando no lanza. Fueron tiros importantes", dijo.



Las Finales viajan ahora a Milwaukee, donde el domingo se disputará el tercer encuentro entre Suns y Bucks. / EFE