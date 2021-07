Suns se anotan el primer partido de las Finales ante los Bucks (+VIDEOS)

Los Suns de Phoenix de Chris Paul y Devin Booker ganaron este martes el primer partido de las Finales de la NBA (118-105) ante unos Bucks de Milwaukee en los que regresó Giannis Antetokounmpo tras perderse los dos últimos encuentros por lesión.

Paul, que a sus 36 años debutó hoy en las Finales de la NBA, sumó 32 puntos, 9 asistencias y 4 rebotes para los Suns, mientras que Booker aportó 27 puntos y 6 asistencias.

Por parte de los Bucks, Khris Middleton fue el principal referente ofensivo con 29 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias.

Antetokounmpo se había perdido los dos últimos encuentros ante los Hawks de Atlanta en la final de la Conferencia Este (4-2 para los Bucks) por una lesión en la rodilla.

Fue duda hasta última hora para el primer partido de las Finales, pero al final la estrella griega acabó jugando y ofreció un rendimiento notable: logró 20 puntos (6 de 11 en tiros, 7 de 12 desde la línea de personal), 17 rebotes y 4 asistencias en 35 minutos sobre la cancha.

Los Suns parecieron contar con un punto más de energía y lucidez que sus rivales a lo largo del encuentro, quizá por el descanso adicional que tuvieron antes de afrontar estas Finales.

Los de Phoenix despacharon a Clippers de Los Ángeles en la final de la Conferencia Oeste hace casi una semana (4-2), mientras que los Bucks solo tuvieron dos días de descanso ya que no cerraron su serie ante los Hawks hasta el pasado sábado.

Los Suns, que nunca han ganado el título de la NBA, no habían jugado unas Finales desde 1993, cuando el equipo comandado por Charles Barkley cayó ante los Bulls de Chicago de Michael Jordan.

El segundo partido de las Finales entre Suns y Bucks se disputará el jueves también en Phoenix.

EFE

