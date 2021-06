Clippers acortan distancia ante unos Suns que recuperan a Chris Paul (+VIDEOS)

Los Clippers de Los Ángeles acortan distancia este jueves en la final de la Conferencia Oeste tras imponerse a unos Suns de Phoenix que recuperan a Chris Paul pero que no tuvieron su noche más afortunada.

Paul George roza el triple-doble (27 puntos con 9 de 26 en tiros, 15 rebotes y 8 asistencias) y se encarga, una vez más, de suplir la baja del lesionado Kawhi Leonard.

Pero George no estuvo nada solo, ya que cuenta con el fantástico respaldo de Reggie Jackson (23 puntos), Ivica Zubac (15 puntos y 16 rebotes), Terance Mann (12 puntos y 5 rebotes) y un Patrick Beverley capital en defensa.

Por parte de los Suns, la mejor noticia es el regreso de Chris Paul tras haberse perdido los dos primeros partidos de la final del Oeste por el protocolo del coronavirus. El base suma 15 puntos (5 de 19 en tiros) y 12 asistencias.

Tampoco se muestra muy fino en la puntería Devin Booker (15 puntos con 5 de 21 en tiros), quien, además, juega con una mascarilla protectora tras el duro golpe en la nariz que se lleva en el anterior encuentro.

El pívot Deandre Ayton es el máximo anotador de los visitantes con 18 puntos y 9 rebotes en un partido en el que ninguno de los equipos se lució en ataque (31% en triples para los Suns y 35% para los Clippers).

Resultado final: Clippers 106, Suns 92.

El cuarto encuentro se disputará el sábado también en Los Ángeles.

EFE

