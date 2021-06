Sixers confirman baja de Danny Green el resto de la eliminatoria ante Hawks

NBA

Sábado 12| 10:25 pm





Atlanta. Los Philadelphia Sixers confirmaron este sábado la baja del escolta titular Danny Green lo que resta de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Este que disputan contra los Atlanta Hawks.



De acuerdo a la información oficial ofrecida por el equipo, Green sufre una distensión en la pantorrilla derecha que no le permitirá seguir en la competición en los próximos partidos que tendrán que disputar los Sixers, que están con ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete.



El último diagnóstico médico llegó tras ser sometido a una resonancia magnética que confirmó la lesión que sufre en la pierna derecha y Green será revaluado en dos semanas.



La lesión ocurrió durante la victoria de los Sixers a domicilio por 111-127 sobre los Hawks en el tercer partido que se disputó la pasada noche.



Green se fue con 8 minutos y 15 segundos restantes en el primer cuarto con Filadelfia arriba 4-6 y fue reemplazado por el escolta reserva Matisse Thybulle.



Regresó al banquillo en la segunda parte con una bota en la pierna derecha.



El tres veces campeón de la NBA promedió 4,5 puntos en los primeros dos partidos de la ronda de semifinales, al anotar apenas 1 de 9 intentos de triples, pero repartió ocho asistencias en la victoria de Filadelfia por 118-102 en el segundo partido que permitió a los Sixers empatar (1-1) la serie.



Thybulle terminó con siete puntos, el alero turco Furkan Korkmaz estableció un récord en los playoffs con 14 tantos y el veterano pívot All-Star, Dwight Howard, logró 12 para darle un impulso a la segunda unidad de Filadelfia.



"El próximo jugador tiene que dar un paso adelante. No estoy seguro de quién será todavía", comentó el entrenador de los Sixers, Doc Rivers, después de la victoria del viernes, que les permitió recuperar la ventaja de campo.



Korkmaz comenzó la segunda mitad en lugar de Green. Los Sixers tienen una marca de 32-7 esta temporada con una alineación titular de Green, el pívot camerunés Joel Embiid, el base australiano Ben Simmons, el alero Tobias Harris y el escolta Seth Curry.



"No conozco la situación de Danny en este momento, pero no importa quién está dentro, quién está fuera, solo tenemos que dar un paso adelante. Solo necesito dar un paso adelante si es necesario y lo haré", declaró "Korkmaz, quien inició 11 partidos durante la temporada regular.



"Estoy listo. Espero que no sea serio, que todos estén sanos, pero si él está fuera, definitivamente estoy listo para dar un paso al frente", insistió. EFE