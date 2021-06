Los Nuggets están a un paso de quedar eliminados por los Suns

NBA

Sábado 12| 2:37 am





Redacción deportes.



Tras el partido del viernes, los Suns controlan la serie de los playoff contra los Nuggets por 3-0 por lo que les basta sólo una victoria más para eliminar al equipo de Denver y llegar a la final de la Conferencia Oeste que disputarán al ganador de la serie Utah Jazz-Los Angeles Clippers.



Paul y Booker no dieron ninguna opción a los Nuggets a pesar del excelente partido de la estrella de los de Denver, el pívot serbio Nikola Jokic, que terminó la noche con un triple de doble de 32 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias.



Pero la sobresaliente actuación de Jokic, que antes del inicio del partido recogió el trofeo de MVP de la temporada, fue insuficiente para contrarrestar a Paul y Booker. El base de los Suns hizo 27 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias mientras que Booker anotó 28 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.



El base argentino de los Nuggets, Facundo Campazzo, tuvo otra noche discreta en la que sólo pudo anotar 6 puntos y 2 rebotes. Campazzo. Aunque estuvo en el quinteto titular, sólo jugó 17.50 minutos.



Tras el partido, el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, declaró que "fue una lástima" que la "increíble" actuación de Jokic "se desperdiciase" porque otros jugadores del equipo no contribuyeron con puntos.



Tres titulares de los Nuggets,Campazzo, Aaron Gordon y Austin Rivers terminaron el partido con un total de 15 puntos. Sólo Michael Porter Jr., que tuvo una noche irregular, con 15 puntos, y los suplentes Will Barton, 14 puntos, y Monte Morris, 21 puntos, contribuyeron con números significativos.



MÁS PASIÓN EN LOS NUGGETS



Malone añadió que los Nuggets jugaron con más pasión el tercer partido. "Creo que nuestros jugadores compitieron realmente duro. Creo que lo echaron todo".



Pero el entrenador explicó que las ocasiones no aprovechadas tras las pérdidas de balón y, una vez más, un bajón de su equipo en los últimos minutos del tercer cuarto, decidieron el partido.



Los Suns perdieron 12 balones pero los Nuggets sólo pudieron anotar 6 puntos con esos robos. Por contra, los Nuggets perdieron 14 balones y los Suns acumularon 20 puntos a consecuencia de esas jugadas.



Y como en los dos partidos anteriores, los Suns se despegaron en el marcador en los minutos finales del tercer cuarto y al inicio del último periodo. Los Suns clavaron a los Nuggets un parcial de 2-8 en los 2.25 minutos del final del tercer cuarto y otro de 0-6 en los 90 primeros segundos del último periodo.



Desde el inicio del partido se comprobó que aunque los Nuggets salieron dispuestos a jugar con más intensidad que en los dos primeros partidos de la serie, su ataque sigue siendo demasiado estático y lento para enfrentarse a los Suns.



Mientras, el equipo de Phoenix, bajo la batuta de Paul, movía el balón con rapidez en ataque, forzando los errores de la defensa de Denver, hasta encontrar al jugador en mejor situación para anotar la canasta.



PAUL Y BOOKER DESEQUILIBRAN A LOS NUGGETS



A veces los Suns sólo necesitaron circular el balón por el exterior de la zona. En otras ocasiones, las entradas de Booker o Paul desequilibraron a los Nuggets.



Con esa circulación, los Suns fallaron poco. En los primeros 12 minutos, los de Phoenix tuvieron un 62,5 % en tiros de tres, un 71,4 % en tiros de campo y un 100 % en tiros libres mientras que las cifras de los Nuggets eran de 40 %, 41,7 % y 50 % respectivamente.



Al final del primer cuarto, los Suns ya estaban 10 puntos por delante, 27-37.



En el segundo cuarto, el banquillo de los Nuggets inició una pequeña recuperación que fue continuada por los titulares. Campazzo anotó sus 6 puntos en ese periodo (2 de los 3 triples que intentó). Un parcial de 6-0 de los Nuggets en los últimos 90 segundos permitió que el equipo de Denver llegara al descanso sólo 4 puntos por debajo, 55-59.



Pero a la vuelta del vestuario, Paul y Booker aceleraron el ritmo en ataque ante la incapacidad de los Nuggets de seguir las marcas asignadas por Malone.



Poco a poco la ventaja de los Suns empezó a aumentar hasta que en los dos últimos minutos del tercer cuarto los de Phoenix dieron el zarpazo definitivo con un parcial de 2-8. El tercer cuarto terminó con un 76-90 en el marcador.



Si los Nuggets tenían alguna esperanza de recuperarse milagrosamente en los últimos 12 minutos, los sueños acabaron pronto. En los primeros 90 segundos del cuarto periodo, los reservas de los Suns Cameron Payne y Dario Saric, castigaron a los Nuggets con un parcial de 0-6.



Con 20 puntos de ventaja, 76-96, y Jokic cargando con el ataque de los Nuggets, el partido quedó listo para sentencia. Ahora Malone aspira a que sus jugadores por lo menos ganen un partido, el que disputarán el domingo en Phoenix. EFE