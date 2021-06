Davis no se "arrepiente de nada" por no haber jugado el sexto partido (+VIDEO)

Cuando Anthony Davis salió cojeando de la cancha con notables molestias durante el decisivo sexto partido contra los Suns de Phoenix, prácticamente selló el destino de los Lakers de Los Ángeles en los playoffs.

A pesar de agravar una lesión en la ingle que obligó al ocho veces All-Star a perderse el quinto partido y posteriormente a luchar durante los primeros compases de la derrota del jueves por 113-100 en el Staples Center, Davis dice que todo valió la pena.

"Salir ahí no tenía nada que ver con que intentara ser duro. Sentí que se lo debía a mi equipo para tratar de estar allí con ellos", dijo Davis a Chris Haynes de Yahoo Sports después del partido.

"Sabía que la única manera de estar lo suficientemente sano para jugar era descansar, pero el tiempo no estaba de mi lado. Así que traté de intentarlo. No me arrepiento de nada. Estaré bien. Nuestro equipo estará bien. Me gustan nuestras posibilidades cuando estamos sanos".

Davis era cuestionable para jugar después de salir del cuarto partido debido a la distensión en la ingle izquierda. El producto de Kentucky parecía una sombra de su característico ser activo el jueves, durando poco más de cinco minutos antes de cojear hacia el vestuario.

Los informes que siguieron a la salida prematura del jugador de 28 años afirmaron que algunos de sus compañeros de equipo estaban en contra de que Davis se presentara para el partido decisivo, dijeron las fuentes a Haynes.

La incapacidad de Davis para jugar en el sexto partido fue evidente desde el primer momento, y la misma tensión en la ingle que le hizo perderse el partido anterior le molestó al principio del primer periodo.

"No podía moverme hacia mi derecha", dijo Davis a Haynes. "Por eso reaccioné así cuando [Devin] Booker condujo hacia la izquierda y tuve que deslizarme hacia mi derecha. Esa mierda me dolió. No había nada que pudiera hacer, pero tenía muchas ganas de estar ahí para mi equipo".

Los Lakers, defensores del título, tienen que lamerse las heridas tras flaquear en la primera ronda. Al igual que Davis, LeBron James también entra en la temporada baja con una lesión recurrente después de perderse un tramo de 20 partidos de su carrera debido a un esguince de tobillo alto que le limitó en los playoffs.

"No estoy preocupado por nada", dijo James a Yahoo Sports. "Sólo necesito descansar. Me lo dijeron desde el principio. Di lo que tenía".

Anthony Davis’ injury actually looks a lot more painful in slow-mo, its non-contact and it kept him down and limping for awhile. Looks like he could certainly miss Game 5 & maybe Game 6 considering his injury history just this season alone #PHXvsLAL #NBA



Video courtesy: @ESPNNBA pic.twitter.com/16K5LDhwcV