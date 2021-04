Nets vuelven a la cima en el Este; Warriors a ganar ante aficionados

NBA

Noche de triunfos importantes y simbólicos que dejaron a los Brooklyn Nets de nuevo en la cima de la Conferencia Este, a pesar de la baja de dos de sus tres estrellas, y a los Golden State Warriors como equipo ganador en la vuelta de los aficionados a su campo, después de 409 días de ausencia debido a la pandemia del coronavirus.







Además, el base Russell Westbrook agrandó su figura un poco más, en su marcha imparable de triples-dobles en lo que ha convertido cada uno de los partidos que disputa con los Washington Wizards y que les ha permitido llegar hasta siete triunfos seguidos, la segunda racha ganadora más larga que hay actualmente en la NBA.







Westbrook con su vigésimo octavo triple-doble (37 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias), en su regreso a Oklahoma City, lideró a los Wizards al triunfo a domicilio (109-129), lo que le permitió llegar a cuatro consecutivos y 14 en los últimos 16 partidos para ponerse con marca de 174 como profesional, a tan solo siete de empatar la mejor de todos los tiempos, en poder de Oscar Robertson.







Otro base, Kyrie Irving tuvo una terrible noche de tiros a canasta, el alero Joe Harris anotó 20 puntos y los Nets recuperaron el primer lugar en el Este tras derrotar 109-104 a los Boston Celtics.







Irving había que había anotado un total de 77 puntos en 67 minutos en un par de victorias frente a su exequipo esta temporada, pero esta vez encestó solo 4 de 19 tiros de campo, fallando sus seis triples.







Al final fueron 15 puntos los que aportó, incluidos los tiros libres finales con 1.6 segundos por jugarse, y agregó 11 asistencias, nueve rebotes y cuatro robos de balón en el triunfo de los Nets, que, a pesar de las bajas de sus estrellas, el alero Kevin Durant, y el escolta James Harden, se colocaron con marca de 40-20, medio juego de ventaja sobre los Philadelphia Sixers (39-20), que tuvieron jornada de descanso.







El ala-pívot Jayson Tatum consiguió un doble-doble de 38 puntos y 10 rebotes como líder de Boston, pero lo hizo principalmente en la primera mitad, cuando anotó 25 de los 51 puntos del equipo, y la ausencia del escolta Jaylen Brown, si que se notó en los Celtics, sextos en el Este (32-28)..







Otro equipo que se sobrepuso a las bajas de jugadores claves fueron los Atlanta Hawks que no pudieron contar con el base Trae Young y el pívot suizo Clint Capela, los dos mejores del equipo en ataque y juego interior, respectivamente.







Pero tuvieron al escolta serbio Bogdan Bogdanovich acabó con 21 puntos, uno más de los que aportó el ala-pívot John Collins y los Hawks ganaron 118-103 al Miami Heat en el duelo por el liderato de la División Sudeste, que consolidan al colocar su marca en 33-27.







Quienes tampoco fallaron a sus seguidores fueron los Warriors que después de verlos por primera vez en las gradas del Chase Center de San Francisco, tras más de un año de ausencia, por culpa de la Covid-19, les ofrecieron un gran baloncesto y el triunfo contundente por 118-97 ante los Denver Nuggets.







El base estrella Stephen Curry recuperó su magia encestadora y con 32 puntos volvió a liderar a los Warriors, que rompieron racha de dos derrotas seguidas y pusieron su marca en 30-30 para recuperar el noveno puesto en la Conferencia Oeste.







Los aficionados corearon "¡M-V-P! ¡M-V-P!" para Curry, que también tuvo presencia en el juego interior con ocho rebotes, todos defensivos, y repartió tres asistencias.







Esta vez, el protagonismo y la inspiración encestadora del pívot serbio Nikola Jokic, que aportó 19 puntos, seis rebotes y seis asistencias, no estuvieron presentes y a los Nuggets se les acabaron las opciones de seguir por el camino ganador de llegar a los cinco triunfos seguidos, aunque se mantienen en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste con marca de 38-21.







También mantuvieron posición Los Angeles Clippers, terceros en la Conferencia Oeste y segundos en la División Pacífico, pero ahora a solo medio juego de los Phoenix Suns después que vencieron a domicilio por 104-109 a los Houston Rockets (15-45), el equipo con la peor marca de la liga.







A pesar de las ausencias del alero Kawhi Leonard, el base Patrick Berverley y el pívot congoleño español Serge Ibaka, los Clippers tuvieron al alero Paul George que aportó un doble-doble de 33 puntos con 14 rebotes que hizo la diferencia en la remontada del cuarto periodo después que en el tercero apenas anotaron 11 tantos.







El triunfo fue el cuarto consecutivo y los Clippers se pusieron con marca de 43-19 que les acerca de nuevo al liderato de la División Pacífico, en poder de los Suns (42-17), que tuvieron jornada de descanso.







Otro equipo en ascenso camino de hacer los playoffs en la Conferencia Oeste fueron Memphis Grizzlies, que tuvieron al base Ja Morant como su líder al aportar un doble-doble de 33 puntos y 13 asistencias que les guió al triunfo a domicilio por 128-130 ante los Portland Trail Blazers, que fueron el reverso de la moneda al sufrir la cuarta derrota consecutiva.







Grizzlies (30-28), que habían perdido cuatro partidos seguidos ante los Trail Blazers, y no habían ganado en Portland (32-27) desde el 2017, ahora están a un juego y medio de darles alcance en el séptimo puesto de la Conferencia Oeste y a dos de liderar la División Sudoeste, que ahora está en poder de los Dallas Mavericks (32-26), que descansaron.







Algo que no hicieron los Charlotte Hornets que ganaron 108-102 a los Cleveland Cavaliers en duelo de equipos perdedores del Este.

