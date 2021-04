Morris Sr. y Paul George, líderes de los Clippers

NBA

El ala-pívot Marcus Morris Sr. anotó 33 puntos, su mejor marca de la temporada, y el alero Paul George lo apoyó con otros 32 que los dejaron líderes del ataque de Los Angeles Clippers, que vencieron por 131-124 a los Detroit Pistons, en su campo del Staples Center.



George logró por tercer partido consecutivo 30 puntos a pesar de tener una molesta lesión en el dedo del pie y seis tantos fueron decisivos durante el último cuarto cuando los Clippers se recuperaron para conseguir su quinta victoria seguida.



Morris Sr., quien estaba a cinco puntos de igualar el récord de su carrera, acertó seis triples y superó los 1.000 como profesional.



El alero francés Nicolas Batum también hizo una gran labor de equipo como reserva al conseguir 14 puntos, nueve rebotes, tres asistencias; recuperó un balón y puso tres tapones.



Batum en los 31 minutos que jugó anotó 5 de 6 tiros de campo, incluidos los cuatro triples que hizo, y no fue a la línea de personal.



El escolta-alero Josh Jackson anotó 26 puntos y el alero novato Saddiq Bey agregó otros 25 como líderes de los Pistons, que han perdido tres de sus últimos cuatro encuentros y siguen con la peor marca de la liga.



Los Clippers acertaron 25 de 36 tiros de campo durante la primera mitad, pero no estuvieron al frente del marcador hasta el mate que hizo el pívot croata Ivica Zubac que les dio una ventaja parcial de 61-60 a falta de 2:06 minutos por jugarse del segundo cuarto.



Zubac, que acabó con un doble-doble de 13 puntos y 10 rebotes, repartió siete asistencias, mejor marca como profesional en esa faceta del juego.



El escolta Luke Kennard anotó 11 puntos y superó los 2.000 en su carrera en una bandeja de penetración durante el tercer cuarto.



El pívot congoleño español Serge Ibaka, que se ha perdido su decimoquinto partido consecutivo debido a problemas de espalda, no estará con el equipo en la próxima gira. / EFE