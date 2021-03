Harden aporta un doble-doble y Nets no extrañan ausencia de estrellas

NBA

Miércoles 24| 5:28 am





El escolta James Harden consiguió un doble-doble de 25 puntos y 17 asistencias que lo dejaron al frente del ataque de los Nets de Brooklyn, que vencieron como visitantes 112-116 a los Trail Blazers de Portland.



Con su victoria, los Nets mejoraron su marca a 30-14 en lo que va de campeonato y a 13-8 en partidos como equipo visitante, lo que les permite seguir segundos en la División Atlántico y en la Conferencia Este.



Harden jugó 40 minutos, encestó 7 de 24 tiros de campo, y 11 de 13 desde la línea de personal, y agregó siete rebotes.



La aportación de Harden volvió a ser decisiva en el triunfo de los Nets que jugaron sin el base Kyrie Irving, que no acompañó al equipo debido a que tuvo que quedarse en Nueva York para atender un asunto personal.



Tampoco jugó el alero estrella Kevin Durant, que sigue de baja por un tirón muscular que sufre y del que no termina de recuperarse, algo que comienza a preocupar dentro del equipo.



Durant fue colocado en la lista de lesionados el 15 de febrero, pero no juega desde el 6 de febrero y se ha perdido 18 partidos de competición.



El ala-pívot Jeff Green logró 20 tantos y el alero Joe Harris encestó 17 puntos que también ayudaron al triunfo de los Nets.



El ala-pívot Nicolas Claxton se convirtió en el sexto jugador de los Nets y factor sorpresa ganador al quedarse a las puertas de un doble-doble tras aportar 16 puntos, nueve rebotes y puso un tapón.



Una vez más, el base Damian Lillard con 22 puntos y nueve asistencias fue el mejor de los Trail Blazers, pero su aportación no pudo evitar la derrota, la segunda consecutiva, que los dejó con marca de 25-18, la tercera mejor de la División Noroeste y sexta de la Conferencia Oeste.



El pívot turco suizo Enes Kanter consiguió un doble-doble de 19 puntos, 19 rebotes, seis asistencias y un tapón que lo dejaron líder en el juego interior.



Mientras que el escolta C.J. McCollum encestó 16 como tercer mejor jugador de los Trail Blazers que volvieron a tener problemas de consistencia en el juego de conjunto. / EFE