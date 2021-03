Frank Vogel: "Perder a Gasol sin tener a Davis es una gran preocupación"

NBA

Miércoles 3| 5:01 am





El entrenador de Los Angeles Lakers, Frank Vogel, admitió hoy que tener de baja a Marc Gasol por el protocolo del coronavirus durante la ausencia por lesión de Anthony Davis es algo que le inquieta y que su equipo intentará resolver.



"Perder a Marc cuando no tienes a Anthony, ahí es donde tenemos la preocupación más grande", dijo a los medios antes del partido que los Lakers perdieron hoy ante los Phoenix Suns (104-114).



"Así que tendremos que continuar viendo cómo responde la profundidad de nuestra plantilla", añadió.



Vogel detalló que la baja de Gasol, más la ausencia también de Kuzma por molestias en el talón, alteró sus planes para el duelo contra los Suns.



"Cambió mucho las cosas para nosotros. Obviamente, es nuestro pívot titular y todo lo que puedo decir por ahora es que se quedó fuera por el protocolo del coronavirus", afirmó.



Preguntado sobre si Gasol se perderá también el encuentro del miércoles de los Lakers ante los Sacramento Kings, el último de los de púrpura y oro antes del parón del All-Star, Vogel digo que no estaba seguro al cien por cien.



Por su parte, LeBron James habló tras la derrota ante los Suns sobre cómo les habían afectado las bajas de Gasol y Kuzma.



"Siempre es duro, pero especialmente tras los dos últimos partidos (dos victorias ante Portland Trail Blazers y Golden State Warriors), que jugamos muy bien, que volvimos a coger ritmo", explicó.



"Y entonces hoy descubrimos que dos de nuestros hombres grandes se quedan fuera, así que definitivamente es algo desmoralizador", añadió.



BAJA DE ÚLTIMA HORA



La baja por el protocolo del coronavirus de Gasol se supo hoy unas cuatro horas antes de que empezara el partido ante los Suns.



Por ahora no se conoce si Gasol ha dado positivo por coronavirus o si ha estado en contacto con alguien que se contagió.



Los Lakers jugarán el miércoles ante los Kings mientras que su primer encuentro tras el All-Star será dentro de diez días frente a los Indiana Pacers (viernes 12 de marzo).



Gasol, que se incorporó a los Lakers esta temporada, ha sido el pívot titular de los angelinos en su intento por repetir el anillo de la NBA que lograron en la "burbuja" de Orlando (EE.UU.).



Promedia 4,8 puntos (40,3 % en tiros de campo, 36,5 % en triples), 4,1 rebotes, 2 asistencias y 1,3 tapones en 20 minutos por partido.



Aunque se trata de sus peores números en su larga y exitosa trayectoria en la NBA, Vogel ha respaldado una y otra vez a Gasol asegurando que con su fichaje no buscaban puntos en ataque sino inteligencia en la distribución de la ofensiva y capacidad de pase desde el poste.



Además, Vogel ha subrayado la veteranía y solidez que aporta el español en defensa.



En los últimos partidos, Gasol había contado con más protagonismo debido a la baja por lesión de Davis, un importante contratiempo para los Lakers en la pintura desde mediados de febrero.



Por ejemplo, el pívot logró 9 puntos (3 de 4 en tiros), 4 rebotes, 2 asistencias y un tapón en la victoria del pasado domingo de los Lakers ante los Warriors de Steph Curry.



La baja de Gasol se une a la reciente ausencia de Dennis Schroder también por el protocolo del coronavirus, que le mantuvo fuera de la cancha durante varios partidos en febrero y que por fin regresó la pasada semana.



La baja del base alemán fue un auténtico tormento para los Lakers: sin él disputaron cuatro partidos y sin él perdieron esos cuatro encuentros. / EFE