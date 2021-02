Siakam será baja con Raptors hasta después del Partido de Estrellas

NBA

Tampa (Florida, EE.UU.) El ala-pívot franquicia de los Toronto Raptors, el camerunés Pascal Siakam, será baja con el equipo canadiense hasta después del Partido de las Estrellas por encontrarse bajo los protocolos de covid-19 de la NBA.



Siakam, que no jugó en el partido de la pasada noche frente a los Houston Rockets, no estará con el equipo para los últimos tres que le quedan de la primera mitad de la temporada regular, que concluye el próximo 5 de marzo.



Los Raptors para el partido del viernes ante los Rockets se quedaron sin Siakam y seis entrenadores, incluido el máximo responsable técnico del equipo, Nick Nurse, debido a los protocolos de salud y seguridad covid-19.



El equipo canadiense, debido a la pandemia del coronavirus, no ha podido jugar sus partidos de local en la sede de Toronto y eligió la de Tampa (Florida) para disputar los partidos en el Amelie Arena.



Siakam se perderá los partidos contra los Chicago Bulls, Detroit Pistons y Boston Celtics en la próxima semana.



El equipo está dirigido por el entrenador asistente, el italiano Sergio Scariolo, que logró su primera victoria en la NBA tras imponerse los Raptors por 122-111 a los Rockets y puso su marca global en 17-17, la tercera mejor de la División Atlántico y la cuarta de la Conferencia Este.



Siakam lidera a los Raptors con promedios de 20,1 puntos y 7,5 rebotes, mientras que es tercero en asistencias con 4,8. EFE