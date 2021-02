NBA elige reservas All-Star, con Zion entre los novatos

NBA

El alero de Nueva Orleans, Zion Williamson, ahora puede ser llamado All-Star de la NBA, y solo otros tres en los 70 años de historia del juego han llegado allí a una edad más temprana.

Williamson es uno de los cuatro All-Stars por primera vez, todos revelados el martes por la noche cuando la liga anunció las reservas para el juego del 7 de marzo en Atlanta. Junto a él como compañeros novatos en el Juego de Estrellas: Jaylen Brown de Boston, Julius Randle de Nueva York y Zach LaVine de Chicago.

Chris Paul de Phoenix es un All-Star por undécima vez, y James Harden de Brooklyn lo es por noveno año consecutivo. El resto de reservas incluyen a Ben Simmons de Filadelfia, Jayson Tatum de Boston y Nikola Vucevic de Orlando de la Conferencia Este, junto con Anthony Davis de Los Angeles Lakers, Paul George de Los Angeles Clippers, compañeros de equipo de Utah Donovan Mitchell y Rudy Gobert, y Portland's. Damian Lillard de la Conferencia Oeste.

"Definitivamente es un honor", dijo Mitchell.

Los capitanes de los equipos LeBron James de Los Angeles Lakers y Kevin Durant de los Brooklyn Nets seleccionarán a sus equipos la próxima semana, y las listas se darán a conocer el 4 de marzo. y un panel de medios.

Las reservas fueron elegidas mediante votación por los entrenadores en jefe de la liga.

"Haces lo mejor que puedes", dijo el entrenador de Orlando, Steve Clifford. "No es fácil. ... Todos los años, es difícil, y cuando miras este año en el Este, hubo varios tipos que son dignos de lograrlo. Entonces, es difícil todos los años ".

Trae Young de Atlanta, un All-Star la temporada pasada, no lo es este año a pesar de promediar 26.9 puntos ingresando el martes, la mayor cantidad entre los que no fueron seleccionados. Los delanteros de Miami Bam Adebayo y Jimmy Butler no pasaron el corte, ni tampoco Devin Booker de Phoenix.

“¡¡¡Devin Booker es el jugador más faltado al respeto de nuestra liga !! Tan simple como eso ”, tuiteó James.

Mike Conley de Utah, alguien que el Jazz líder de la NBA quería desesperadamente ver llegar allí por lo que hubiera sido la primera vez, también se perdió el visto bueno.

"Para un tipo como él que ha hecho tantas cosas en su carrera, dentro y fuera de la cancha, se lo merece", dijo Mitchell sobre Conley.

No estuvieron de acuerdo suficientes entrenadores. Todavía hay una oportunidad para Conley, porque es probable que Davis se pierda el juego debido a una lesión. El comisionado de la NBA, Adam Silver, elegirá cualquier reemplazo por lesión; un jugador que se retira será reemplazado por otro de su respectiva conferencia.

Williamson tiene 20 años y solo Kobe Bryant, James y Magic Johnson eran más jóvenes en su debut en el Juego de Estrellas. Ha habido otros seis jóvenes de 20 años elegidos para los Juegos de Estrellas anteriores, pero todos estaban más cerca de cumplir 21 años en ese momento que Williamson ahora.