Leonard castiga a los Timberwolves de Rubio con una nueva derrota

Jueves 11| 6:47 am





Los Minnesota Timberwolves pagaron cara una noche más su inconsistencia, a pesar de contar con la presencia por primera vez desde hace semanas de Karl-Anthony Towns, y sufrieron una nueva derrota en casa contra unos Los Ángeles Clippers en los que destacó la actuación de Kawhi Leonard con 36 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias.



La vuelta de Towns, que no jugaba con su equipo desde el 13 de enero tras la covid-19, no fue bastante para que los Wolves pudiesen derrotar en el Target Center de Minneapolis a los Clippers de Leonard y el hispano congoleño Serge Ibaka, el tercer equipo de la Conferencia Oeste.



Aunque los Wolves recuperaron hoy a Towns, echaron de menos a su otra estrella, el base D'Angelo Russell, que se ha convertido en uno de los principales anotadores del equipo con una media de 19 puntos por partido, debido a problemas en su pierna izquierda.



Russell no fue el único ausente ya que los Clippers llegaron a Minneapolis sin Paul George, con problemas en su pie derecho. Su ausencia fue una de las principales razones de las derrotas de los Clippers en su dos partidos anteriores, contra los Boston Celtics el viernes y contra los Sacramento Kings el domingo.



El partido empezó bien para los Wolves. Rubio comenzó el partido en el cinco inicial y la titularidad le sentó bien.



Tras dos intentos fallidos de Towns desde más allá de la línea de los triples, Rubio protagonizó una entrada a canasta tras recoger un rebote defensivo y con una de sus clásicas triquiñuelas engañó a Ibaka bajo el aro para anotar 2 puntos. Rubio movía bien al equipo en ataque, lo que permitió a Anthony Edwards y Towns anotar con facilidad.



Tras un triple de Rubio, el marcador se puso a favor de los Wolves 18-9 en los cuatro primeros minutos del partido. En frente destacaba Ibaka autor de los 4 primeros puntos de los Clippers y que incluso se permitía asistir a Leonard para que la estrella de Los Ángeles estrenase su marcador particular.



En los Wolves, la vuelta de Towns había dado al equipo un tono distinto, firme en defensa y seguro en el ataque lo que permitió que los primeros 12 minutos concluyesen con un 32-27 a favor de los de Minneapolis.



En el segundo cuarto, Rubio, que había acumulado 5 puntos, 3 rebotes y 1 asistencia en el primer cuarto, se enfrió. Sólo consiguió anotar 1 asistencia en los 5.37 minutos que estuvo en la cancha, y el equipo lo notó. Towns se quedó en 2 puntos y sólo la actuación anotadora de Jaylen Nowell, con 7 puntos, y en menor medida de Edwards, permitió que Minnesota se fuese a los vestuarios con un 53-47 en el marcador.



Mientras, en los Clippers, Leonard siguió sumando puntos (16 en la primera mitad) seguido de cerca por Lou Williams (14 puntos). Ibaka se tuvo que contentar con 6 puntos en los primeros 24 minutos tras hacer sólo una canasta en el segundo cuarto.



La reanudación del partido tras el descanso fue desastrosa para los de Minneapolis. La ventaja de hasta 13 puntos que los Wolves llegaron a tener en la primera mitad se esfumó y a los 4 minutos del inicio del tercer cuarto, los Clippers habían empatado a 56-56.



Todo lo que había funcionado en la primera mitad para los Wolves dejó de hacerlo en el tercer periodo, con errores en defensa y sin disciplina en ataque, lo que aprovecharon sin piedad los Clippers.



En el tercer periodo, los Timberwolves sólo anotaron 20 puntos mientras que los Clippers sumaban 33. Cuando terminó el periodo, los de Los Ángeles estaban por delante en el marcador con 73-80 y los de Ricky Rubio se enfrentaban a otro intento de recuperar todo el terreno perdido en los últimos 12 minutos.



Al final, el esfuerzo fue infructuoso. El alero de los Wolves Malik Beasley, que había tenido hasta entonces una noche discreta, encadenó 2 triples y anotó un total de 15 puntos mientras que su compañero, el pívot Naz Reid hizo en esos 12 minutos finales otros 12 puntos y 2 rebotes.



Pero Leonard y Williams contestaron con la misma moneda y al final los dos equipos anotaron 39 puntos en el último cuarto, lo que dejó el marcador en 112-119 y otra derrota para los Wolves que, por lo menos, han recuperado a Towns, que terminó el partido con 18 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias.



Por su parte, Rubio se contentó con 5 puntos, 10 asistencias y 4 rebotes. E Ibaka anotó 10 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. / EFE