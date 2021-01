Lakers, un año después de la muerte de Bryant, prefieren el recogimiento

NBA

Los dolorosos recuerdos que dejó la perdida trágica del exbase estrella Kobe Bryant, en la organización de Los Angeles Lakers, toda la familia de la NBA y el mundo del deporte, volverán a estar presentes este martes cuando se cumple el primer año de su fallecimiento mientras viajaba en helicóptero con su hija de 13 años, Gianna, que también perdió la vida junto a otras siete personas.



De ahí, ante la tragedia nacional y mundial que se vive con la pandemia del coronavirus, los Lakers, que se encuentran de gira por la costa Este han preferido, que el mejor reconocimiento y homenaje que se puede hacer a Bryant, es vivir cada uno de los miembros del equipo de forma individual todo lo emotivo que deseen el aniversario de su muerte cuando apenas había cumplido 41 años.



Sabiendo que el aniversario de Bryant será emotivo para todos, el entrenador de los Lakers, Frank Vogel, les dio a sus jugadores el día libre para permitirles manejar mejor su dolor y honrarle "como mejor les parezca" después que la pasada noche, en el campo del Rocket Mortgage Fieldhouse, de Cleveland, vencieron a los Cavaliers por 108-115.



"No es un día para recordar como su cumpleaños", declaró Vogel al concluir el partido. "Es más un día de tono sombrío".



El alero estrella LeBron James, el jugador que llegó a los Lakers para ocupar el puesto dejado vacante por Bryant cuando se retiró, completó otra noche estelar ante los 2.000 seguidores de los Cavaliers que pudieron presenciar el partido al anotar 46 puntos, y recordar los viejos tiempos de cuando les dio el título de liga, el primero nacional en 52 años de un equipo profesional de Cleveland.



Pero sobre todo impidió que el último partido que iban a disputar en vísperas del aniversario de la muerte de Bryant fuese una derrota.



Los Lakers pasarán la noche en Cleveland antes de volar a Filadelfia, la ciudad natal de Bryant, el martes. Juegan contra los 76ers, el miércoles.



Pero tanto james como el pívot Anthony Davis, que llegaron para darle la pasada temporada el titulo a los Lakers, reconocieron sobre el fallecimiento de la leyenda del equipo angelino que "todavía tiene problemas cuando recuerdan la muerte de Bryant".



Aunque también admitieron que "el tiempo lo cura todo", al margen de la forma como cada uno pueda asimilar el proceso de superación de la tragedia de la desaparición de la "Mamba Negra" y sobre todo de la manera trágica como sucedió.



Muchos entre los Lakers y en la familia de Bryant y su círculo cercano de amigos todavía están de luto, un año después de su perdida, aunque saben que el haber conseguido el título de campeones fue el mejor homenaje que le pudieron dar a la "Mamba Negra".



"La llegada de su primer aniversario, nos entristece el corazón darnos cuenta de que se ha ido", declaró Davis. "Sé que todavía tengo problemas con eso, no puedes creerlo, pero a la vez satisfecho de haber podido ganar un título en su honor y el de su familia".



De ahí, que con tantas emociones aun recientes, los Lakers descartaron tener planes de homenaje especiales, dado que sería poner más énfasis en el aniversario.



Tampoco, el miércoles, en Filadelfia, se van a usar uniformes de Black Mamba como tampoco se hizo ante los Cavaliers. No habrá tributo formal, lo que podría llamar más la atención sobre los desgarradores detalles del accidente y causar más trauma que curación.



El equipo de los Lakers continuará rindiendo homenaje a Bryant de la manera sutil que muchos de sus jugadores lo han hecho desde la temporada pasada como ha sido llevar puestas pares de zapatillas de deporte exclusivas de Bryant, con un protector de dedo número 24 en la mano de James, con el apodo de Bryant "Mamba" unificando el grupo cuando dan el último grito "¡Mamba a las tres! para comenzar a jugar.



A James se le preguntó sobre Bryant durante varias conferencias de prensa posteriores a los últimos partidos y se le invitó a conversar sobre la vida de la estrella de los Lakers, pero se mostró reticente a insistir en las circunstancias que rodearon la muerte de Bryant.



"Trato de no volver a ponerme en ese espacio mental, porque es demasiado oscuro", comentó James, "no solo para mí, sino para nuestra organización y para todos los que participan en ella".



Solamente cuando se trata de comparar a Bryant con la figura de Michael Jordan y James insistió que todos los grandes jugadores han surgido después de la exestrella de los Bulls de Chicago copiaron de su legado y uno de ellos fue la "Mamba Negra", aunque siempre tuvo su propia personalidad en el campo.



Si bien Bryant permanece en la mente y el corazón de los Lakers, James dijo que Bryant será recordado porque no solo lo hace su antigua franquicia sino a través de todo el mundo, donde triunfó.



"Hay muchas cosas que mueren en este mundo, pero las leyendas nunca mueren, y él es exactamente eso", subrayó James. "Así que se trata de representar eso".



Mientras que el pívot español Marc Gasol, cuyo hermano mayor, Pau, se asoció con Bryant, del que era un gran amigo, para ganar dos títulos, dijo que no estaba listo para compartir sus pensamientos públicamente, pero consideró que el recogimiento individual permitido por el equipo era la mejor manera de honrar su memoria, al margen de jugar cada vez mejor en el campo.

EFE