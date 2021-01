¿Cómo ha llegado a ser tan bueno Nikola Jokic?

Antes de su llegada a la NBA, Nikola Jokic solo había jugado en el KK Mega Basket de la Liga Serbia (promediando menos de 2 puntos por juego), pero no brilló en el baloncesto del viejo continente como sí lo harían otros jugadores como Luka Doncic o Kristaps Porzingis.

Seleccionado en la posición número 41 del Draft del 2014 por Denver Nuggets, pocos imaginaban que el jugador se convertiría en la clase de basquetbolista que es hoy, siendo considerado el mejor en su posición de pívot por encima de Joel Embiid o Karl-Anthony Towns.

Días antes de la selección del 2014, los reportes sobre el análisis del juego del apodado “Joker”, no eran esperanzadores debido a que señalaban que el serbio no era atlético. Grande (2,13 metros de estatura) y lento; la NBA huye de jugadores con esas características puesto que quitan mucho en el apartado defensivo de los equipos en un estilo de juego que cada vez se inclina más por el triple y el “pick and roll”.

A pesar de mejorar un poco en el aspecto físico bajando de peso, Jokic no es considerado un super atleta del deporte pero ha intentado adaptarse añadiendo un poco de velocidad a su juego.

El “Joker” tuvo una temporada 2015-16 (su primera) fenomenal y superando las expectativas con 10 puntos por juego y siete rebotes. Sin embargo no era considerado por los fanáticos en la lista de hombres grandes de la NBA como Anthony Davis, Joel Embiid, Karl-Anthony Towns.

No sería sino hasta la 2016-17 el momento en el que la NBA empezó a percatarse del impacto que tenía Jokic apareciendo en el top 10 de estadísticas como porcentaje de tiros de campo, más/menos (estimación de los puntos por cada 100 posesiones que un jugador contribuyó por encima del promedio de la liga).

Su precisión en el poste bajo es innegable a día de hoy, no obstante el pívot no fuerza tiros que sabe que no puede encestar. El serbio en cambio parece usar su habilidad para atraer a defensivos contrarios y así poder realizar creativos pases que dejan solos a sus compañeros frente al canasto.

Lo dicho anteriormente nos lleva a revisar las estadísticas de Jokic en cuanto a asistencias en las últimas dos temporadas: 7.3 y 7 pases de gol por encuentro, números que no los había hecho un NBA desde Wilt Chamberlain en 1967. En el actual y joven curso 2020-21, se encuentra promediando 12.8 pases de gol, liderando la liga.

Por si fuese poco, el jugador de los Nuggets es el quinto jugador con mejor rating ofensivo de la historia por detrás de nombres como Magic Johnson, DeAndre Jordan, Reggie Miller y Chris Paul.

Anteriormente, Denver Nuggets no llegaba lejos en la reñida conferencia oeste de la NBA y este año gracias al nivel de Jokic y Jamal Murray, el equipo pudo avanzar hasta finales de conferencia en donde perdieron contra los Los Angeles Lakers en la burbuja de Orlando.

Al llegar tan lejos (considerable como una semifinal en el mejor baloncesto del mundo) Jokic ganó el reconocimiento merecido por años. El pívot europeo demuestra junto con jugadores como Luka Doncic, Goran Dragic, los Boganovic, entre otros que no hace falta ser un superdotado físico para tener un lugar en las estrellas de la NBA.