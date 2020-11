Juego de Estrellas de la NBA en Indianapolis pasó a 2024

NBA

Miércoles 25| 10:52 pm





Nueva York. El fin de semana 'All-Star' que iba a celebrarse en Indianapolis del 12 al 14 de febrero de 2021 ha sido aplazado a 2024, del 16 al 18 de febrero, anunció este miércoles la oficina de la NBA.



El partido de estrellas se jugar el 18 de febrero de 2024.



"Si bien estamos decepcionados de que el Partido de Estrellas de la NBA no se juegue en Indianápolis en 2021, esperamos que los Pacers y la ciudad sean los anfitriones en 2024", anunció el comisionado de la NBA, Adam Silver, a través de un comunicado que achaca la decisión a la crisis sanitaria derivada de la covid-19.



La decisión no significa que no vaya a disputarse un 'All-Star' en 2021, solo que será que otra ciudad y en otras circunstancias difíciles de propiciar en esta fecha por causa de la pandemia del nuevo coronavirus.



Después de 2021, Cleveland será sede en 2022 la sede del fin de semana 'All-Star', y Salt Lake City tendrá la organización de la edición de 2023.



El evento del 2024 marcaría el segundo Partido de Estrellas organizado por Indianápolis, y el primero desde que se celebrará en 1985.



"Estamos entusiasmados con la oportunidad de traer a Indiana la mejor experiencia All-Star en 2024", destacó Herb Simon, dueño de los Pacers de Indiana. / EFE