Lakers emergen como candidatos a quedarse con Marc Gasol

El futuro de Marc Gasol podría pasar por Los Ángeles. Tal y como señala Shams Charania, de The Athletic, los Lakers parecen ir ganando enteros de cara a hacerse con el pívot español, que podría seguir una vez más los pasos de su hermano mayor y acabar vestido de oro y púrpura.

Marc es uno de los interiores que más interés han generado en esta agencia libre, y ahora que otras franquicias han ido rellenando sus huecos en la posición de center, el plantel de Vogel va consiguiendo papeletas para convertirse en su nuevo destino. Los californianos perdieron recientemente a Dwight Howard, que puso rumbo a los 76ers, y han dejado claro su interés en que sea el mediano de los Gasol el que le reemplace.

Tras ser una pieza fundamental en el primer anillo de la historia de Toronto, Marc ha promediado 7,5 puntos, 6,3 rebotes y 3,3 asistencias en el curso 19-20 con la franquicia canadiense, aunque lo cierto es que es un jugador cuyas capacidades defensivas y de distribución de balón le ayudan a sumar más de lo que los números dicen. Con todo, viene de firmar unos playoffs un tanto irregulares, en los que no pudo aportar tanto como acostumbra y sus Raptors cayeron ante los Celtics en segunda ronda.

Esto, sin embargo, no hace que el impacto de su potencial incorporación sea inmenso, ya que dotaría a los Lakers de un juego interior envidiable y de una plantilla con un enorme talento con la que tendrían todo el derecho del mundo a soñar con el segundo anillo consecutivo. No obstante, habrá que esperar para ver si finalmente ambas partes acaban llegando a un acuerdo, pues, si bien es obvio que Marc no volverá a cobrar una cifra cercana a los 25,6 millones de dólares que recibió la temporada pasada, habrá que ver cuánto está dispuesto a ver disminuir dicha cantidad.