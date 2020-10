Cambió las gomitas de mariguana por anillo de NBA

NBA

Martes 20| 1:18 pm





Frederlin Castro ll @fr3djcd

La carrera de Dion Waiters en los Miami Heat tuvo capítulos de rebeldía a principios de esta temporada. Fue suspendido varias veces, y terminó jugando sólo tres partidos antes de ser liberado por el equipo en febrero. Aunque finalmente firmó con los Lakers de Los Ángeles durante la temporada de compra, nunca tuvo la oportunidad de jugar para ellos antes de que la temporada fuera suspendida debido al coronavirus.

Dulce pecado

En sus últimos meses en Miami tuvo algunos incidentes, incluyendo el de las gomitas de marihuana en un vuelo del equipo. "El incidente del avión en Miami? Yo soy el dueño de eso. Fue una idiotez por mi parte" confesó el jugador. Pero lo que es una locura es que toda mi vida he sido un líder. No soy un seguidor. Pat [Riley] me conoce. Sabe que no tomo drogas. Pero a veces, cuando pasas por momentos oscuros, puedes caer en la trampa de cosas que nunca harías en tu sano juicio". Por ese pequeño problema, Dion fue suspendido por 10 juegos.

Borrón y cuenta nueva

Fue entregado a los Memphis Grizzlies en el oficio que trajo a Andre Iguodala a Miami el pasado febrero. Días después, los Grizzlies renunciaron a los camareros, pero fue recogido por los Lakers en marzo pasado para reforzar su rotación de guardia para los próximos playoffs.

Dion Waiters ganó las finales de la NBA con Los Ángeles Lakers, por primera vez para una ex estrella de la Universidad de Syracuse desde 1980. Waiters, fue un destacado guardia universitario entre 2010-12 que promedió 11,9 puntos por partido en siete partidos jugados con los Lakers en 2020.

De ese modo se convirtió el primer ex jugador de baloncesto de Syracuse que ha ganado un anillo en las finales de la NBA desde que Marty Byrne lo hizo en 1980, también con los Lakers.