FOTOS Y VIDEO: LeBron hace historia al conquistar el MVP de la final

Tiene un récord junto a Michael Jordan"

JUAN SALVADOR MUÑOZ

LeBron James cumplió su promesa. Cuando Kobe Bryant perdió la vida, el pasado 26 de enero de 2020 en un accidente de tránsito, él prometió darle el título a Lakers de Los Ángeles, en honor a la memoria del legendario jugador.

Este domingo, 11 de octubre de 2020, el dorsal 23 de Los Ángeles fue el factor decisivo en la final contra Heat de Miami al ganar 106-93 y su actuación fue determinante para ser nombrado como el Jugador Más Valioso de la NBA (MVP, por sus siglas en inglés).

Es el cuarto premio que gana en dicha instancia James al sumarse los del año 2012 y 2013 con el Heat de Miami y 2016 con Cavaliers de Cleveland. Lo que le permite convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en ganar el galardón Bill Russell con tres franquicias distintas y promediar 25 o más puntos por encuentro en la postemporada.

Históricamente, además junto a Michael Jordan son los únicos jugadores en todo el circuito en ganar cuatro finales de la NBA, cuatro títulos de Más Valioso en finales y cuatro más valioso en la temporada regular. Durante el sexto encuentro, el nativo de Ohio conquistó 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias para darle el título 17 de Lakers en su vitrina.

The moment the @Lakers officially became 2020 NBA CHAMPS!

